Beetlejuice 2: revelan primeras imágenes de Winona Ryder como Lydia Deetz

A lo largo de su carrera, Winona Ryder ha sido asociada en diversas ocasiones con el género de terror y las historias oscuras, lo que aparentemente todavía le queda muy bien, pues su renacimiento en el medio se dio gracias a Stranger Things - 96%, que ella misma elevó con su presencia y a su vez ella sacó provecho de su popularidad. Muchos la conocieron primero como Lydia Deetz en Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, y cada que se hablaba de una secuela era imposible ignorar lo importante que era que ella regresara. Ahora que ambas cosas están confirmadas, los fans pueden disfrutar de las primeras imágenes de la actriz nuevamente en este papel.

Hace ya varios años, Ryder era una de las figuras más importantes en Hollywood y básicamente creció frente a las cámaras y se convirtió en una de las jóvenes promesas más arriesgadas y maduras de su época. Sin embargo, los cambios en las tendencias dentro de la industria y algunos asuntos personales, hicieron que ella se alejara del ojo público, aunque nunca dejó realmente de trabajar. Luego del estreno de la famosa serie de Netflix, su nombre volvió a encontrar popularidad, en buena parte porque Stranger Things pedía a gritos ver los clásicos de los ochenta para entender las referencias, y es ahí donde el legado de la actriz sigue vigente.

En muchos sentidos, la nueva y renovada fama de Ryder fue una prueba de que la nostalgia en Hollywood había llegado para quedarse unos años, y así se volvió a dar la conversación sobre la secuela de Beetlejuice que seguía en el limbo después de tantos años. Tim Burton y Michael Keaton pasaron mucho tiempo intentando encontrar la forma de traer de vuelta a este personaje, pero no lograron topar con la idea o el guion correcto, y aunque no se dieron por vencidos, si decidieron dejar el proyecto de lado mientras seguían con otros trabajos cada quien por su parte.

La secuela era una posibilidad prácticamente desde que se estrenó la primera cinta en 1988, pero fue el inesperado éxito de Merlina - 69% lo que terminó de cerrar el trato después de años de incertidumbre y guiones poco logrados. Alfred Gough y Miles Millar , quienes también trabajaron la adaptación de Netflix, fueron los encargados de trabajar el nuevo libreto, y es que el equipo parece funcionar muy bien. De igual forma, en este punto no podían ignorar las peticiones de los fans que querían ver a Jenna Ortega en este otro canon, y su participación se confirmó poco después de que la secuela misma se anunciara de forma oficial.

Aunque los rumores sobre el elenco y sobre la producción ya estaban tomando mucha fuerza, nadie esperaba que la filmación arrancara tan rápido. El que sucediera de este modo es prueba de que la productora tiene mucha confianza y ganas de explotar a este personaje tan famoso. Por supuesto, el interés por Beetlejuice 2 es tan fuerte que tendremos muchas filtraciones e imágenes desde el set de filmación, y para arrancar ya tenemos un primer vistazo a Winona Ryder como Lydia, a más de treinta años de la primera película:

¡Woow! ¡Winona Ryder está de regreso como Lydia Deetz en el set de Beetlejuice 2!

Todavía no tenemos los detalles sobre la secuela, y todavía no podemos ver al personaje de Lydia de cuerpo completo, pero es claro que su estilo no ha cambiado mucho en este tiempo, y Winona Ryder realmente luce muy cercana a como la vimos en Beetlejuice. Algunas teorías aseguran que el protagonista ahora estará obsesionado con la hija de Lydia, pero algunos más creen que la película usará a otro villano para dejar a Beetlejuice como un antihéroe.

Beetlejuice 2 recién inicia su filmación y podemos esperar más fotos y videos desde el set, y los fans seguramente estarán pendientes para ver a Keaton y a Ortega en sus respectivos papeles, así como a Monica Bellucci, quien al parecer dará vida a la esposa del protagonista. También se esperan más noticias sobre los roles que interpretarán Justin Theroux y Willem Dafoe, quienes fueron confirmados hace poco. La secuela espera estrenarse el próximo 6 de septiembre del 2024 y ya es uno de los títulos más esperados para el próximo año.

