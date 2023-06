Star Wars: Hayden Christensen quiere un spin-off de Anakin Skywalker en el que no cae al lado oscuro

Anakin Skywalker es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más icónicos de Star Wars, un héroe que se convirtió en villano y que para siempre definió el destino de la galaxia lejana. Hace algunos años, Hayden Christensen tuvo la oportunidad de interpretar a la versión juvenil de Anakin, regresando hace relativamente poco para una nueva aparición en Obi-Wan Kenobi - 95%. Con un rol tan destacado en la franquicia de Star Wars, es obvio que Hayden también tiene sus propios intereses e ideas. Durante su estancia en la Fan Expo Philly, revela que le gustaría ver un spin-off en el que Skywalker no se convierte al lado oscuro y tiene la oportunidad de hacer su vida con Padmé Amidala.

Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% es la primera película en la que vemos a Darth Vader, el alter ego de Anakin Skywalker y su forma más conocida bajo el cobijo del Imperio y Darth Sidious. La trilogía precuela, lanzada de 1999 a 2005, es un brillante acercamiento a los años formativos de Anakin antes de su caída al lado oscuro, una era que fascina al público y que nos muestra cómo el corazón del joven jedi va sucumbiendo ante el miedo y el odio. Pero a Hayden también le gustaría ver ese otro lado de la historia en el que su personaje logra mantenerse impávido. Culture Crave y Star Wars Facts hablan sobre las reciente palabras del actor en la Fan Expo Philadelphia:

Hayden Christensen says his Star Wars 'What If' idea is where Anakin Skywalker doesn't fall to the dark side, he gets to raise the twins with Padme, and 'Uncle Obi-Wan is there' #FanExpoPhilly pic.twitter.com/zv2CmLPcn8