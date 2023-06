Star Wars: Tony Gilroy revela que George Lucas le llamó para felicitarlo por su trabajo en Rogue One

Star Wars es una larga y poderosa franquicia que desde los años setenta mantiene hipnotizadas a millones de personas en todo el mundo con sus apasionantes aventuras. The Walt Disney Company compró la marca en 2012 y rápidamente comenzó a trabajar en el desarrollo de múltiples proyectos para cine; Rogue One: Una Historia de Star Wars se convirtió en uno de ellos. En una nueva entrevista con Deadline, Tony Gilroy , guionista de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, confiesa que George Lucas le llamó tiempo atrás para felicitarlo por su trabajo en la película.

Gilroy es conocido por su trabajo en películas como la trilogía de Bourne y Michael Clayton. Comenzó su carrera como guionista, destacándose por sus habilidades para escribir historias complejas y emocionantes. Con el tiempo, también incursionó en la dirección y producción, consolidándose como un talento multifacético en la industria cinematográfica. Su estilo se caracteriza por tramas inteligentes, diálogos afilados y personajes profundos. A lo largo de su carrera, Tony ha dejado una huella significativa en el cine contemporáneo, convirtiéndose en una figura influyente en la industria.

Disney se acercó a Gilroy para desarrollar el guión de Star Wars: Una Historia de Star Wars hace varios años, estrenando la cinta en 2016 y recibiendo comentarios muy positivos de la crítica. En tiempos más recientes, la película es a menudo considerada una de las mejores que se han hecho para la franquicia bajo el cobijo de Disney. Gilroy, quien tiempo después se encargó del guión de Andor - 90%, habla sobre su acercamiento con Lucas tras el lanzamiento de Rogue One:

George Lucas me llamó después de Rogue One... esa fue la única vez que hablé con él. Le encantó. Realmente le gustó... Fue como recibir una llamada del presidente.

Rogue One nos presenta la historia de un grupo de rebeldes valientes y variados que se unen para llevar a cabo una misión desesperada: robar los planos de la Estrella de la Muerte, la temible arma del Imperio Galáctico. Este equipo diverso y determinado se enfrenta a numerosos desafíos mientras luchan por la esperanza y la libertad en una galaxia controlada por el malvado Imperio. Rogue One es realmente una emocionante aventura que muestra el coraje y la determinación de aquellos dispuestos a luchar por una causa justa en una época oscura, con un guión brillante que rinde tributo a lo mejor de Star Wars pero que también ofrece personajes nuevos y memorables al lore de la galaxia.

Andor llegó a Disney Plus el año pasado, precuela de Rogue One que aborda los días juveniles de Cassian, uno de los héroes. Gilroy demostró una vez más estar a la altura de las expectativas, entregando una de las mejores historias que se han visto para Star Wars en la pantalla chica, repleta de momentos complejos y diálogos tan fascinantes como oscuros y esperanzadores. No todos los días somos testigos de este tipo de Star Wars y Tony Gilroy supo entregarlo.

George Lucas ha logrado crear un vasto y cautivador universo de ciencia ficción, lleno de personajes icónicos, mundos fascinantes y una mitología rica y compleja. La historia de Star Wars toca temas universales como el bien contra el mal, el heroísmo, el sacrificio y la redención, que resuenan con los espectadores de todas las edades y culturas. La combinación de acción emocionante, efectos visuales innovadores y una banda sonora épica también ha contribuido a su popularidad duradera. Además, Star Wars ha influido en la cultura popular de manera significativa, generando un fervor de fanáticos apasionados que han encontrado en ella un sentido de comunidad y pertenencia. La franquicia ha conquistado el corazón de tantas personas debido a su capacidad para transportarnos a una galaxia muy, muy lejana y conectarnos con personajes y temas que nos inspiran y nos emocionan.

Uno de los siguientes gran proyectos de Star Wars es Ahsoka, espera serie de Disney Plus que nos traerá de regreso a la famosa heroína. Se estrena en agosto.

