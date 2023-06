Los latinos podrían hacer historia en los Emmy: Selena Gomez, Pedro Pascal y más en la mira de las nominaciones

A medida que se acerca el anuncio de las nominaciones a los premios Emmy, la comunidad latina está llena de expectativas y entusiasmo, ya que varios actores destacados se encuentran en una posición favorable para recibir el reconocimiento que merecen. Pedro Pascal, Jenna Ortega, Selena Gomez son algunos de los intérpretes latinos que aspiran a hacer historia.

En la categoría de Mejor Actor Principal de Drama, dos latinos podrían buscar obtener el premio. Pedro Pascal, conocido por su papel en The Mandalorian - 80%, interpreta al superviviente Joel en la adaptación del videojuego The Last of Us - 97%, producción de HBO. Por su parte, Diego Luna encarna al héroe rebelde Cassian en la serie precuela de Star Wars, Andor - 90%, una serie original de Disney+. La presencia de estos talentosos actores en series de ciencia ficción y fantasía, es una grata sorpresa en la próxima edición de los Emmy.

Es importante mencionar que hasta ahora solo un actor latino ha sido reconocido en la categoría de Mejor Actor Principal de Drama: Jimmy Smits por su papel en NYPD Blue de ABC. Sin embargo, la inclusión de Pascal en un episodio de esta serie en 2001 parece ser un hecho curioso. Ahora, la oportunidad de ver a dos actores latinos destacados en esta categoría genera gran expectativa.

El actor chileno ha logrado consolidarse tanto en el cine como en la televisión, siendo reconocido por su participación en series como Game of Thrones - 59% y Narcos: México, y películas como Mujer Maravilla 1984 - 76% y El peso del talento - 95%. Su carrera en los últimos años ha tenido un repunte, veremos si esto le favorece para salir como ganador esa noche.

Por el otro lado, el regreso al universo de Star Wars con Andor, ha sido una oportunidad que el actor mexicano no desaprovechó. Su papel como Cassian desde su primera aparición en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% fue motivo de reconocimiento por parte de la crítica y el público. Su notable actuación en la nueva producción de Star Wars, no fue ignorada y le valió una nominación a los Emmy.

En la categoría de Mejor Actriz, tanto Selena Gomez como Jenna Ortega buscarán ingresar sus nombres en la historia de la televisión estadounidense. Gomez interpreta a Mabel en Only Murders in the Building - 92% de Hulu, mientras que Ortega da vida a la adolescente inexpresiva en Merlina - 69%, el último éxito de Netflix. Si ambas actrices son reconocidas en la misma categoría, sería la primera vez que dos latinas obtuvieran esta distinción. Hasta ahora, solo dos actrices latinas han sido nominadas en la categoría de Mejor Actriz Principal de Comedia: Rita Moreno (9 to 5) y America Ferrera (Ugly Betty). Ferrera es la única ganadora en su primera temporada.

Gomez, quien fue excluida de las nominaciones el año pasado, ha demostrado un crecimiento significativo en la segunda temporada de Only Murders in the Building. Por otro lado, Ortega ha captado la atención con sus momentos virales y su talento para el baile en el spin-off de La familia Addams. A pesar de las entrevistas donde expresaron abiertamente sus opiniones sobre la edición de guiones en Merlina, su destacada actuación en esta serie la convierte en una revelación del año. Además, su participación en la exitosa película Scream 6 - 81%también podría influir en los votantes.

En las categorías de actuación limitada, hay menos contendientes destacados en comparación con las carreras de comedia y drama. Zoe Saldana se destaca por su actuación en Desde cero - 90% de Netflix, pero se enfrenta a la competencia de nombres conocidos en series más populares. Del mismo modo, Amber Midthunder, talentosa actriz indígena, impresiona en la película de acción Depredador: La presa - 97%de Hulu, pero se enfrenta a un duro grupo de competidores. En la categoría de Mejor Actor Principal en una Serie Limitada, todas las esperanzas recaen en Andy Garcia por su papel en la nueva versión de El padre de la novia - 80% en HBO Max. Aunque ha recibido críticas decentes, su presencia ha pasado desapercibida en la temporada de premios.

Con las próximas nominaciones a los Emmy, la posibilidad de que actores latinos como Selena Gomez, Pedro Pascal, Diego Luna y Jenna Ortega sean reconocidos en las principales categorías de actuación genera entusiasmo en la comunidad latina. Si logran obtener estas nominaciones históricas, se abren nuevas puertas y se reafirmará el poder y la influencia de los latinos en la industria del entretenimiento.