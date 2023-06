Elliot Page revela que tuvo una relación con Kate Mara mientras ella salía con Max Minghella

El 6 de junio saldrá a la venta el libro autobiográfico de Elliot Page, Pageboy: A Memoir, y como adelanto de lo que encontrarán los lectores en el interior, el mismo actor ha hecho algunas revelaciones, como que tuvo una relación con la actriz Kate Mara, conocida por sus papeles en House of Cards - 71% y el fallido reboot de Los 4 Fantásticos - 9%.

Según The Playlist, Mara está de acuerdo con la publicación del libro de Page, donde también se da a conocer que la relación que tuvieron ocurrió cuando la actriz salía con el actor Max Minghella, aunque no se trató de una infidelidad, pues él mismo alentó a su novia a explorar sus sentimientos por Page.

“Creo que el amor y el apoyo que tenemos mutuamente es algo muy especial, separado de la intimidad sobre la que escribo”, declara Elliot en entrevista con People Magazine. Kate Mara, por su parte, asistirá a un evento promocional de Pageboy: A Memoir en Los Ángeles este mes. La relación tuvo lugar en la época en la que se estaba filmando X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%, en ese tiempo Page todavía no había declarado ante el mundo que era un hombre transgénero:

Esto fue justo después de que me declarara gay y fue un momento de exploración y también de angustia. Creo que mi relación, o como quieras llamarla, con Kate, encapsula en gran medida una cierta dinámica en la que me encontré constantemente, que era enamorarme de personas que —creo que muchos de nosotros hacemos esto— no están completamente disponibles. Y hay un tipo de seguridad en eso y los altibajos y el golpe de serotonina, y luego desaparece. Y creo que definitivamente es un patrón en mi vida.

Elliot Page dio a conocer su identidad trans en diciembre de 2020, y desde entonces ha declarado en varias entrevistas que su vida ha mejorado al poder expresarse como quien realmente es. En la serie The Umbrella Academy - 83%, su personaje también transicionó en la tercera temporada.

El papel que juegan figuras públicas como Elliot Page al hablar de su orientación y su identidad sexual es de suma importancia. La visibilidad trans y queer en la cultura popular y los medios de comunicación es crucial para educar al público y ayudar a desmantelar los estereotipos y prejuicios que existen en nuestra sociedad.

Cuando los actores salen del clóset, se convierten en figuras de referencia y generan un impacto significativo en la visión social hacia la comunidad LGBTQ+. La visibilidad en los medios de comunicación es una herramienta poderosa para desafiar las nociones preconcebidas y cambiar las actitudes y percepciones sobre las identidades de género y sexuales diversas.

Por ejemplo, Laverne Cox , una mujer transgénero, alcanzó la fama con su papel en Orange Is the New Black - 87%. Desde entonces, ha usado su plataforma para hablar sobre temas que afectan a la comunidad trans, incluyendo la violencia y la discriminación en el empleo y la vivienda. Cuando los actores como Elliot Page y Laverne Cox salen del clóset, no solo se empoderan a sí mismos, sino que también empoderan a otros. Al compartir sus experiencias y vivir auténticamente, proporcionan modelos a seguir para jóvenes LGBTQ+ que pueden estar luchando con su propia identidad o aceptación. Además, al ser públicamente trans y seguir siendo aceptados en la industria, desafían la noción de que salir del clóset perjudicará la carrera de un actor. Esto es especialmente importante en la industria del entretenimiento, que históricamente ha sido criticada por su falta de diversidad y representación.

Al final, el coraje y la visibilidad de estos actores trans y queer tienen un impacto profundo. Alentar la representación y la diversidad en la industria del entretenimiento es esencial porque puede cambiar la percepción del público, fomentar la aceptación y la comprensión, y eventualmente, ayudar a hacer del mundo un lugar más inclusivo y tolerante para todas las personas.

