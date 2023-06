Aquaman 2: James Wan asegura que el reboot de James Gunn fue el mayor obstáculo de la cinta

En las últimas semanas, las noticias sobre DC se han enfocado en la búsqueda del nuevo Superman para el reinicio de la franquicia que James Gunn y Peter Safran ya están trabajando. Superman: Legacy será el punto de cambio, pero antes de que esta obra llegue a cines, la marca tiene pendientes algunos estrenos que todavía no explica como parte de la nueva línea o como elementos que sobraron tras el paso de Zack Snyder y Walter Hamada. Aquaman and the Lost Kingdom es uno de los más curiosos, pues tiene demasiadas interrogantes a su alrededor, aunque el director James Wan aseguró que el mayor obstáculo que tuvieron que enfrentar fue justamente la llegada del responsable de El escuadrón suicida - 91%.

Jason Momoaa se volvió increíblemente popular gracias a su interpretación de Aquaman en Liga de la Justicia - 41%, y aunque la versión de Joss Whedon simplemente no estuvo a la altura, su trabajo fue uno de los que más sobresalió y sólo se dignificó más con el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Este poderoso héroe submarino que en los últimos años sólo había servido como punto de burla y excusa para memes sobre su amor por los peces, pronto recuperó su estatus como pilar de DC gracias al actor.

Una película en solitario sobre el personaje era sencillamente obligatoria desde que Snyder estaba planteando al equipo principal y James Wan se aceró a Warner Bros. con una propuesta para una adaptación que eventualmente se estrenó en 2018. Aquaman - 73%, junto a Mujer Maravilla - 92%, fueron las pruebas de que el DCEU necesitaba abrir sus puertas a otros creadores, y aunque Wan venía de hacer películas de terror como El Conjuro - 86% o Saw: El Juego Macabro - 48%, y otras de acción como Rápidos y Furiosos 7 - 79%, su estilo aportó mucho al canon y a la saga en general.

El trabajo de Momoa funcionaba bien aunque para adaptar al personaje se tuvieron que dejar atrás varios planteamientos establecidos por Snyder, pero el público no tuvo mucho problema para comprometerse con la nueva y actualizada versión del superhéroe. Además de todo, la labor de Patrick Wilson , Nicole Kidman, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II y Amber Heard fue bien recibida por los fans, aunque esta sensación de orden no duró mucho cuando la intérprete de Mera entró en conflicto con su exesposo, Johnny Depp.

Por meses se habló de todos los conflictos que tenían que solucionarse para que la secuela, ya anunciada, aprobada y con guion, pudiera filmarse finalmente. Se dijo que el rol de Mera quedaría en segundo plano para poner el enfoque en la relación entre los hermanos protagonistas, se confirmó el regreso de Ben Affleck como Batman para un cameo, y se explicó que la historia sufriría algunos cambios para adaptarse a las nuevas necesidades de DC, pero nada de esto se ha mantenido fijo y todo ha derivado en más chismes, incluyendo el que el corte final no queda porque David Zaslav no está convencido con la propuesta del director.

Ahora, el propio James Wan, en entrevista con The Hollywood Reporter, habla por primera vez sobre el problema real detrás de la película y su relación con la llegada de Gunn al mando:

Tuve que hacer ajustes a lo largo del camino. El DCU ha pasado por muchas versiones diferentes, y una de las cosas más desafiantes de esta película fue hacer un seguimiento de lo que estaba pasando. Afortunadamente, el universo de Aquaman está bastante alejado del resto del mundo. Vamos a muchos reinos submarinos diferentes que no están necesariamente relacionados con lo que sucede con las otras películas y personajes, por lo que en ese sentido somos independientes. Así que puedo contar mi historia por sí sola sin que me afecte demasiado, pero al mismo tiempo, tengo que ser consciente de lo que ha estado sucediendo.

El director explicó que tuvo que estar al tanto de los cambios para saber qué sería canon y qué no, aunque no confirmó si tuvo platicas con James Gunn sobre el futuro del personaje en el renovado DCU. Hace tiempo se dijo que Jason Momoa estaba listo para dejar atrás al personaje de Aquaman y que los nuevos líderes de la marca le darían uno nuevo, pero luego el actor aseguró que todavía espera desarrollar al héroe en este renovado universo cinematográfico. Nada está claro sobre esta secuela y es seguro que la llegada de su primer avance oficial no cambiará mucho las cosas, pues son Gunn y Safran los que tienen que confirmar si rescatarán a este personaje junto a The Flash y Blue Beetle, o si serán olvidados en el momento en que pasen sus respectivos estrenos y Warner Bros. Discovery termine de contar los ingresos en taquilla.

