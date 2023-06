La Sirenita: director explica cómo su película arregla un agujero argumental de la original

La sirenita - 63% sigue su camino por la cartelera con suficiente éxito, aunque los fans de la original siguen muy divididos con el resultado. Halle Bailey probó con creces ser perfecta para el rol de Ariel, pero hay algunos cambios que no todos han aprobado, como las letras de ciertas canciones, la creación de algunas nuevas, y algunos giros en el tercer acto que se hicieron para darle más fortaleza a la protagonista que al príncipe Eric. A pesar de eso, el director Rob Marshall asegura que al menos una de las alteraciones de hecho resuelve uno de los grandes huecos narrativos de la animación clásica.

La Sirenita - 92% está inspirada en la obra de Hans Christian Andersen , y aunque no sigue mucho su trama o mensaje general, especialmente con el final, se convirtió en una de las cintas más importantes de Disney porque abrió paso a una nueva edad de oro que revivió la empresa y el gusto del público. Cuando la productora decidió lanzar sus primeros live action, como La Cenicienta - 83% y La bella y la bestia - 71%, los fans exigieron que La Sirenita se propusiera de inmediato, y aunque todavía pasaron unos años antes de que se diera luz verde al proyecto, cuando finalmente sucedió se convirtió en una de las prioridades de Disney.

La historia nos presenta a Ariel, hija menor del rey Tritón, que no está muy contenta con el tipo de vida de la realeza que debe llevar. A pesar de ir contra los deseos y leyes de su padre, la princesa tiene un gran interés por el mundo de la superficie que sólo se hace más profundo cuando salva al príncipe Eric de morir ahogado cuando se hunde su barco. Luego de una terrible discusión con el rey, la joven hace un trato con una bruja del mar, guiada por su esperanza de vivir como humana junto al hombre que ama, pero la villana tiene sus propios propósitos y para darle piernas a Ariel le quita la voz como pago.

Uno de los momentos más importantes en la animación es justamente este encuentro que cambia para siempre la vida de Ariel, quien hasta los últimos segundos está indecisa. Es verdad que quiere experimentar en tierra firme, pero también sabe que hay consecuencias a sus actos y no está segura del sacrificio que debe hacer. Entre efectos y música, Úrsula la convence y podemos ver cómo la sirena firma con su nombre un contrato de por vida. Ariel eventualmente sale a la superficie sin su voz y aunque de inmediato se encuentra con Eric, su relación no avanza tan rápido como ella espera porque él no la reconoce y porque ella no puede comunicarle quién es.

Por supuesto, todo esto es parte de una gran conveniencia en el guion, pues Úrsula luego se disfraza de una humana usando la voz de Ariel para conquistar a Eric en un intento por condenar a Ariel y aunque las cosas salen bien, para cuando las luces se encienden y el público puede hablar de la película, algunos se preguntan por qué Ariel no le escribió notas a su amado cuando claramente se demuestra que puede escribir. Muchas teorías han tratado de explicar esto, pero al final es claro que fue un error hecho por la forma de plantear la mítica escena del contrato y la necesidad de que el amor entre los protagonistas se desarrollara más allá de las apariencias.

Pero aquellos que ya vieron la nueva versión de La Sirenita notaron un cambio importante sobre este asunto, y es algo que Rob Marshall tuvo en mente desde que estaba desarrollando la cinta. En entrevista con ABC News Australia se le cuestionó al director sobre este agujero de guion:

Sabes, una de las razones para quitar esa idea de que firma, recuerdas cuando firma este rollo de papel, sí, y pensé: '¿sabes qué? si ella puede escribir entonces simplemente podría escribirle pequeñas notas a él todo el tiempo.' Así que quería eliminar por completo la idea de que puede escribir. Ella no sabe cómo escribir. No es así como trabajan bajo el agua.

De igual forma, el director justifica que Ariel no haga gestos, pantomimas o charadas en un intento por explicar a Eric su situación:

Lo otro de lo que también me quería alejar en lo posible era de las charadas, ¿sabes a qué me refiero? Quería ser capaz de comunicar a través de algo mucho más profundo, y es por lo que quería que se conocieran a un nivel más profundo para que tuvieran intereses en común. Y los dos están interesados en cosas que van más allá de sus propios mundos, explorar más allá de sus propios mundos. Y también, los dos, sienten que no encajan del todo, se sienten algo desplazados en su propia piel. Sabes, es el hecho de que se convierten en espíritus afines, así es como comunicas a un nivel más profundo.

Aunque el debate sobre los cambios durará por siempre, es verdad que el remake de La Sirenita busca promover un mensaje más cercano a la independencia que al sacrificio ciego por amor, lo que no le arrebata nada a la original, pero bien puede marcar una gran diferencia para las infancias de ahora.

