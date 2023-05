La Sirenita: Jessica Alexander, actriz de Vanessa, dice que la versión de Halle Bailey de Ariel es superior a la original

La sirenita - 63% llegó a las salas de cine el pasado fin de semana y rápidamente se convirtió en lo más visto de la taquilla. Una vez más, otro live-action de The Walt Disney Company se apodera de la salas, acaparando las tendencias y la conversación entera respecto al entretenimiento que se hace en Hollywood. Sin lugar a dudas, otro de los descubrimientos más destacados es Jessica Alexander, joven actriz que interpreta a Vanessa, la mujer fatal que trata de arruinar la misión de Ariel. En entrevista con The Face, Jess habla sobre la versión de Ariel interpretada por Halle Bailey es definitivamente superior a la animada.

Nacida en Westminster, Londres, Inglaterra, Jessica es conocida por su trabajo de actuación en producciones como Get Even, Glasshouse, A Banquet, Penny en M.A.R.S. e Into the Deep. Con La Sirenita llegó su primer gran papel en Hollywood y vaya que le está dando reconocimiento mundial. Además de ser actriz también es modelo, por lo que su belleza y talento dramático han pasado a ser imanes de fans, con miles de personas hablando sobre su trabajo como Vanessa en la adaptación en acción real.

En la película, Vanessa es en realidad Úrsula, quien utiliza un encantamiento para tomar la apariencia de una bella joven capaz de hechizar al príncipe Eric. Con tan sólo unos minutos en pantalla, Alexander atrajo todas las miradas con su interpretación como la terrible villana que intenta robar al interés amoroso de la protagonista con el objetivo de hacerse con el poder del rey Tritón. Úrsula es descubierta por Ariel y, tras un largo enfrentamiento, es derrotada en su propio juego, sucumbiendo para siempre en las profundidades del océano.

Jessica Alexander piensa firmemente que la Ariel de Halle Bailey es más interesante y está mejor desarrollada en términos argumentales, por lo que defiende a capa y espada la versión de 2023:

No creo que haya que rehacerlo todo, pero es importante darle un punto de vista actualizado a películas como La Sirenita, especialmente cuando se trata de historias femeninas. Las películas antiguas de Disney son geniales, pero sus personajes principales pueden ser un poco sumisos. Todavía hay mucha belleza en esas historias, pero es divertido traer a la mujer moderna a ellas. Amaba a Ariel mientras crecía pero, pero Dios mío, amo mucho más a la Ariel de Halle.

La Sirenita de 2023 está recibiendo buenos comentarios por parte de la crítica, logrando ser aclamada incluso por aquellos que en un principio objetaron contra algunas decisiones de casting. Halle Bailey deslumbra como la princesa Ariel, enamorando a todo el mundo con su bello canto de sirena y la dulzura que imprime en la inocente heroína, quien solamente busca ser libre en el mundo exterior. Por otro lado, los talentos de Javier Bardem y Jonah Hauer-King como el rey Tritón y el príncipe Eric, sin olvidarnos de Alexander, impulsan la balanza hacia las consideraciones de La Sirenita como una sólida adaptación live-action realizada en los estudios Disney.

El clásico de La Sirenita - 92% es de suma importancia debido a su impacto cultural y su contribución al legado de la animación de Disney. Lanzada en 1989, marcó el inicio del renacimiento de la empresa, revitalizando la industria de la animación y estableciendo un nuevo estándar de calidad artística y narrativa. Además de su éxito en taquilla, la película logró cautivar a audiencias de todas las edades con su emotiva historia sobre el amor, la valentía y la búsqueda de la identidad. También destacó por su inolvidable banda sonora, que incluía canciones icónicas como "Bajo el mar" y "Parte de él”, convirtiéndose en una joya de culto atemporal, dejando un legado duradero y siendo recordada como una obra maestra de la animación que ha dejado una huella perdurable en la cultura popular.

