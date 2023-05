La sirenita: director explica por qué eliminaron la escena del chef y Sebastián

No todo se traduce de la animación a la acción real, o incluso a la animación fotorrealista. Muchos remakes en live-action de Disney han aprendido esa lección a la mala. Una secuencias memorable del original quedó fuera de La sirenita - 63% y el director Rob Marshalll ha explicado por qué decidió que era mejor para su filme removerla en su totalidad de la nueva adaptación.

No te pierdas: La Sirenita | Top de críticas, reseñas y calificaciones

En entrevista con IndieWire, Rob Marshall, director de La Sirenita, fue cuestionado sobre la decisión de eliminar la secuencia en la que Sebastián se escapa del chef en el número musical "Les Poissons" y no llevarla a su remake del filme. Sus razones fueron que simplemente se sentía como una distracción del relato y que se vería muy extraño dado lo caricaturesco que sería ver a un animales pelear contra un humano:

Ese era el problema: ¿cómo se hubiera visto? Es realmente un concepto animado. Se sentía como una caricatura de sábados. Esa clase de cosa la pueden hacer en animación, pero en un género diferente simplemente no funcionaría. Sería muy tonto. También es una vacación completa de la historia. Creo que si la hubiéramos filmado, sería imposible hacerla funcionar, pero también la hubiera cortado porque no tiene nada que ver con la historia.

Como seguro recuerdan, en la animación, cuando Ariel por primera vez pisa el suelo, Sebastián es capturado y llevado a la cocina para ser preparado en alimento. La secuencia lo ve escaparse de un chef que felizmente canta sobre preparar platillos elaborados a partir de animales marinos. En la nueva versión, el cangrejo simplemente escapa de la jaula y escala hasta el cuarto de la joven.

¿Era necesaria o no? El live-action tiene otras formas de remarcar lo extrañas que les resultan a los personajes las costumbres humanas. Pero a diferencia de la original, el remover esa parte también elimina un pequeño momento que destaca lo aterrador que podría parecer un acto tan normal como comer animales marinos. No obstante, la letra de “Bajo el mar” mantiene las líneas que recuerdan esto.

Te recomendamos: La Sirenita: conoce a las hermanas de Ariel

A excepción de este fragmento, la adaptación se mantiene casi totalmente fiel al relato original en cuanto a la sucesión de eventos. E incluso mantiene la versión gigante y monstruosa de Úrsula (Melissa McCarthy) hacia el clímax de la película, lo que quizá también podría haber sido un poco difícil de hacer ver verosímil en acción real. Ya cada persona decidirá si lo logró o no.

¿Qué otros momentos extrañaron o creen que fueron mejores en la animación? La única forma de comparar será viendo la nueva. La sirenita - 63% ya está en cartelera y se enfrenta a un mes ocupado en cartelera, pues le seguirán esperados blockbusters veraniegos como Spider-Man: Across the Spider-Verse y The Flash. De momento, ha cumplido las expectativas de recaudación.

Continúa leyendo: RESEÑA | La Sirenita: un canto para sacudir el mar