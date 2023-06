The Flash: Jamás se consideró cancelar el estreno por escándalos de Ezra Miller

Luego de varios retrasos y casi una década desde que se anunció como Barry Allen, finalmente veremos una película de The Flash protagonizada por Ezra Miller. Pero vaya que la percepción del público sobre su persona y la franquicia han cambiado desde entonces. Tras numerosos problemas con la ley, ni todos los escándalos estuvieron cerca de poner en riesgo su estreno, según revelan los realizadores.

No te pierdas: The Flash podría recaudar menos que Eternals en su primer fin de semana

En entrevista con Entertainment Weekly, el director Andy Muschietti y la productora Barbara Muschietti confirmaron que jamás pasó por la mente del equipo cancelar el estreno de The Flash, ni cuando todos los trapitos de Ezra Miller comenzaron a salir a luz. La publicación los cuestionó sobre los rumores de que el filme fuera archivado, pero ellos refrendaron que apoyan a su protagonista y su búsqueda por mejorar su salud mental:

No, para nada (fue una opción cancelar el estreno). Eso jamás fue real.

Tenemos mucha empatía en general por la gente que necesita ayuda y en especial cuando se refiere a temas de salud mental. Es por eso que elle está tomando los pasos necesarios para llevar a cabo su recuperación y le apoyamos en eso.

Luego de un par de arrestos por agresión, recibir acusaciones de maltrato por parte de dos mujeres y una demanda por corrupción de menores, Miller ha logrado mantener de su lado al estudio y los creativos que trabajaron en The Flash. Hasta ahora, nadie de la producción ha tenido nada malo que decir sobre su relación con la estrella de la película.

El altruismo del estudio se entiende mejor cuando se recuerda que la película costó cerca de US $200 millones, lo que es una suma significativa que hay que recuperar. Más todavía cuando se añade el hecho de que, tanto antes como ahora bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, iba a ser la pieza clave para el futuro de la franquicia de películas de DC. Habrá que ver si el público es igual de indulgente.

Te recomendamos: The Flash: Sasha Calle dice que Henry Cavill ya vio la película y le encantó

Como saben, The Flash contará la aventura de Barry, quien usa sus poderes para viajar al pasado y salvar a su mamá de ser asesinada y a su padre de ser culpado por el delito. No obstante, sus acciones provocan una línea del tiempo alterna en la que no existe la Liga de la Justicia. Esto lo lleva a hacer equipo por una versión alternativa de sí mismo, Batman y Supergirl.

The Flash se las verá difícil en la taquilla, pues junio es quizá el mes más abarrotado de blockbusters del 2023. Tendrá que enfrentarse a La sirenita - 63%, Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% y Transformers: El despertar de las bestias. Y se estrena el 15 de junio, apenas dos semanas antes que Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%. ¿Será esta la última aventura del Corredor Escarlata? Estamos a nada de descubrirlo.

Continúa leyendo: The Flash: director asegura que nadie puede reemplazar a Ezra Miller si hay una secuela