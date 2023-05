The Flash: Sasha Calle dice que Henry Cavill ya vio la película y le encantó

The Flash es una de las películas más esperadas de DC Studios y la que sigue en la enorme lista de proyectos que Warner está preparando para la marca. Sasha Calle será introducida a este universo cinematográfico como Supergirl, heroína largamente esperada en la pantalla grande. Ahora, en entrevista con Damian Nakache para Hablemos de cine, la actriz de 27 años revela que se acercó a Henry Cavill para pedir orientación sobre su personaje, mencionando de paso que la estrella de Liga de la Justicia - 41% ya tuvo la oportunidad de ver The Flash y le gustó mucho.

El desarrollo de The Flash le tomó muchos años a Warner. Fue difícil encontrar un director, también una historia digna para contar; el propio Ezra Miller le presentó al estudio su propio guión, sin embargo, no fue capaz de cumplir con las expectativas de los ejecutivos y rápidamente se desechó. Con el tiempo llegó Andy Muschietti, cineasta que quedó frente al proyecto y en cuyos hombros pesa una responsabilidad gigantesca: que The Flash sea un éxito y deje complacidos a los fans más exigentes de DC.

Sasha Calle fue anunciada como Supergirl en febrero de 2021. Ha pasado un largo tiempo desde aquella noticia y muy pronto seremos testigos del resultado final. The Flash es una gran promesa para los fans de DC y las expectativas son grandes, tal vez hasta niveles demasiado altos. En conferencia de prensa, Calle fue cuestionada por Nakache sobre “si había hablado con algún Supermán o alguna Supergirl para algún consejo”; ella respondió que “habló con Henry Cavill y Melissa Benoist”, añadiendo que “Henry ya vió la película y le encanto”.

The Flash tiene como protagonista a Ezra Miller, quien vuelve para interpretar a Barry Allen después de haber atravesado una época difícil. Además de Calle, también le acompañará Michael Keaton, quien regresa como Batman tras muchos años alejado del personaje. La película estará basada de manera libre en Flashpoint, la popular historieta en la que Barry viaja a un universo alterno donde todas las cosas son distintas, con la Liga de la Justicia en roles muy alejados a los convencionales.

A lo largo de los años, Ezra Miller ha enfrentado varios problemas personales. Estos incluyen problemas con la salud mental, depresión y ansiedad; ha sido acusade y arrestade por agresión física, lo cual le ha valido abundante acoso en línea; ha sido objeto de críticas por comentarios considerados transgresores. Además, ha sido criticade por su postura política y su activismo. Todos los problemas del actor en los últimos dos años han sido fuente de controversia, con muchos usuarios de las redes sociales pidiendo que sea despedido de Warner y de The Flash. La película finalmente se grabó y ahora el público está a la espera del resultado final.

A Miller no se le ha visto en eventos públicos desde hace un largo tiempo, ha mantenido un perfil bajo y no parece que esté formando parte de la gira para promocionar The Flash. La película fue presentada en CinemaCon 2023 y las primeras críticas de periodistas reconocidos son muy entusiastas, con algunos considerándola como la mejor película de DC que se ha hecho en 30 años. Se estrena el 15 de junio. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

Los universos chocan en The Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir; a menos que Barry pueda sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no al que está buscando. Para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?

