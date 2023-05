El director de Hamilton dirigirá el remake live action de Moana de Disney

La reputación de Disney en su división animada, lejos de Pixar, no es exactamente la mejor, sólo hay que ver cómo trataron y cómo fue recibida Un Mundo Extraño - 52%, pero la empresa todavía logra hacer algunas propuestas muy buenas, especialmente cuando han respetado su línea de princesas, pero con una nueva y necesaria diversidad narrativa y no sólo en el elenco. Moana: Un Mar de Aventuras - 96% cumplió justamente con todo esto en el 2016 y ahora la compañía está lista para explotarla con un live action que están trabajando increíblemente rápido. Ahora que se confirmó la búsqueda de una nueva protagonista, también se tienen noticias sobre el director que quedará a cargo, y algunos estarán interesados en su visión, pues se trata del responsable de Hamilton - 100%.

Moana se desarrolló luego de que el director John Musker leyera un poco sobre la tradición y mitología polinesia y creara una propuesta para Disney después de que una adaptación que quería trabajar se vino abajo porque no pudo obtener los derechos del libro que tenía en mente. Esta primera intención se fue haciendo mucho más compleja e interesante mientras más tiempo pasaban investigando al respecto, y la cinta tomó más de cinco años en concretarse, desde el guion que respetara esta cultura hasta el diseño de los personajes principales.

Como sucede con varias cintas de la compañía, la historia misma de Moana cambió bastantes hasta que terminó en el viaje personal que ya conocemos de la protagonista. La cinta se convirtió en un gran éxito para Disney y fue elogiada por abordar culturas distintas y respetar en el diseño y el trabajo de voz las raíces polinesias. Su éxito en taquilla aseguró las intenciones de la marca para explotarla de alguna forma en el futuro cercano, pero en vez de buscar hacer una secuela, hace poco se dio a conocer que preferían lanzar un remake live action siguiendo una de las tendencias más controversiales de la casa del ratón.

Disney lleva ya varios años levantando un mundo único de remakes live action de sus clásicos. La idea tenía buenas bases que justificaban la existencia de estas películas como nuevas versiones que dispararían el interés por las producciones originales mientras se enfocaban en presentar la historia a nuevas generaciones con otras necesidades y exigencias. Sin embargo, pronto el público sintió que estos trabajos sólo eran una forma sencilla de explotar algo conocido y vieron como una decepción el que la empresa no buscara opciones originales y novedosas.

La sirenita - 63% sólo volvió a despertar este debate y la confirmación de que Moana y Lilo & Stitch - 86% también tendrán una versión live action se considera una prueba de la presunta desesperación de la marca por no perder a su público cautivo, y es que estos títulos son mucho más recientes que los clásicos animados que tanto buscaban actualizar. A pesar de este contexto, los fans de Moana no pueden evitar sentirse emocionados por la idea, pues ya piensan en las grandes escenas en el océano y la actriz que podría dar vida a la protagonista.

Aunque Dwayne Johnson confirmó su regreso como Maui, y él mismo dio a conocer la noticia sobre el remake, Auli'i Cravalho no volverá como Moana, pues ella prefiere quedarse como productora de esta versión live action para asegurar que el papel quede en una joven actriz de raíces polinesias que encuentre un espacio importante con la protagonista tal y como le sucedió a ella. Ahora, la adaptación ya está tomando forma con la llegada de su director. Según The Hollywood Reporter, Thomas Kail, ganador del Tony por la obra Hamilton, será el encargado de esta labor, y eso ya pone expectativas muy particulares sobre la cinta, pues el director es un experto en musicales que en su momento fue muy elogiado por su trabajo en In The Heights que luego tuvo su propia versión cinematográfica como En el barrio - 95%.

Thomas Kail todavía no cuenta con tantos créditos como director de cine y televisión por lo que esta decisión de Disney definitivamente podría darle un giro a su carrera. Más allá de los musicales de Broadway, el también productor, trabajó como director de algunos episodios de Fosse/Verdon - 87% y de Up Here - 73%, serie musical de Hulu protagonizada por Mae Whitman y Carlos Valdes. Esta propuesta de Disney todavía tardará en llegar, pero es claro que la empresa la tiene como prioridad porque quiere intentar algo diferente para que el público vuelva a recibir con gusto estas versiones live action y la millonaria taquilla se mantenga intacta.

