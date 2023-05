Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio es un fracaso mucho peor que Dragonball Evolución

El anime goza de una enorme popularidad en casi todo el mundo desde hace décadas, pero sus adaptaciones live-action no han sabido hacerle justicia a las historias y personajes que han cautivado al público. El caso más reciente fue el de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio - 5%, película basada en la exitosa franquicia creada por Masami Kurumada , y el desprecio del público hacia la cinta ha sido tan grande, que su fracaso en taquilla supera por mucho al de Dragonball Evolución - 14%.

Hasta hace unos años, la pseudo-adaptación de Dragon Ball al cine era considerada lo peor de lo peor, y el estreno de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio no parece haber cambiado esa percepción, pero incluso si esta última cinta fue menos odiada que Dragonball Evolución, no contó con el apoyo de los fans, pues las salas de cine estuvieron vacías, y en Estados Unidos cancelaron funciones por la nula venta de boletos.

La película basada en la obra de Akira Toriyama se estrenó en 2009, y con un presupuesto de US$ 30 millones y una recaudación de US$ 56.5 millones, se consideró un completo fracaso. En el caso de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio, tuvo un presupuesto de US$ 60 millones, y según información de Box Office Mojo, recaudó a nivel global US$ 5.77 millones, casi 10 veces menos de lo que recaudó Dragonball Evolución (sin ajustar por inflación), y menos de un décima parte de su presupuesto.

El anime ha tenido un impacto cultural significativo a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de su popularidad, las adaptaciones cinematográficas de anime no logran transmitir con éxito la esencia y el encanto del material original. Existen numerosos factores que contribuyen a este fenómeno recurrente.

Un desafío importante en la adaptación del anime al cine es el intento de condensar la narrativa compleja y a menudo extensa de un anime en una película de dos horas. Las series de anime suelen tener temporadas múltiples con personajes ricos y bien desarrollados, junto con tramas intrincadas que evolucionan a lo largo de cientos de episodios. Por ejemplo, el anime Death Note consta de 37 episodios llenos de complejidad psicológica y estrategias de juego mental entre sus personajes principales. Al adaptarlo a una película, como sucedió con la versión de Netflix en 2017, la trama perdió su profundidad, lo que resultó en una recepción desfavorable por parte de los fans y de la crítica.

Otro factor es la dificultad de traducir el estilo visual único del anime al cine. El anime es famoso por su expresión artística distintiva y estilizada, que a menudo juega un papel crucial en la representación de los personajes y la narración de la historia. Sin embargo, al trasladar estos elementos al cine en vivo, estos se pueden perder o malinterpretar. La Vigilante Del Futuro: Ghost In The Shell - 44% (2017), protagonizada por Scarlett Johansson, es un claro ejemplo de ello. Aunque la película tenía visuales impresionantes, muchos argumentaron que no capturó el espíritu y la complejidad filosófica del anime original.

Además, las adaptaciones cinematográficas a menudo no logran capturar la esencia cultural del anime. Este problema no solo está presente en las adaptaciones de Hollywood, sino también en las de Japón. Attack on Titan, un anime popular que fue adaptado en una película live-action en Japón en 2015, fue criticado por no transmitir la atmósfera y el tono del anime, a pesar de ser producido en el país de origen.

Si los múltiples fracasos (entre los cuales Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio destaca por su ínfima recaudación en taquilla) no sirven para enseñar a Hollywood a hacer un mejor trabajo, no sabemos qué lo hará. Para superar estos desafíos, los productores, guionistas y cineastas deben buscar una mayor fidelidad al material original, respetar la rica cultura y tradición del anime, y esforzarse por desarrollar personajes y tramas con la profundidad que se merecen.

