Charlie Cox todavía no ve su trabajo en She-Hulk, pero admite que fue un buen experimento para Daredevil

Para muchos fanáticos, Daredevil - 98% es la mejor serie de Marvel a la fecha y es difícil pensar en lo que la asociación con Disney puede hacer con este violento y oscuro personaje. Cuando las adaptaciones televisivas todavía estaban en otras manos, Netflix promovió este título junto al de otros héroes como Jessica Jones - 92% y The Punisher - 62%. La idea era cumplir con cierto estilo que los seguidores no podían encontrar en el UCM, pero desde que los derechos del personaje regresaron a Kevin Feige y compañía, las expectativas son muy diferentes. Charlie Cox dio un primer paso en este territorio con She-Hulk: Attorney at Law - 74% y aunque ha escuchado cosas buenas sobre su trabajo, él mismo todavía no ve la serie que tantos debates creó entre los espectadores.

Charlie Cox se ganó al público con su interpretación de Matt Murdock, en especial luego de que el personaje fuera tan maltratado en Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% de Ben Affleck. La serie demostró que había espacio para tomar héroes más serios y ponerlos como protagonistas de historias a su altura en vez de aventuras cinematográficas más convencionales, aunque siempre exitosas en taquilla. Cuando Disney recuperó los derechos del personaje, los fans no tardaron en exigir que recuperaran al actor para incluirlo en el UCM.

Para algunos esta solución no sólo sería efectiva, también era lógica, pues las series de Marvel en Netflix siempre parecieron desarrolladas dentro del mismo canon, aunque nunca convivieran directamente con alguno de Los Vengadores - 92%. La idea es que, formando parte de este universo cinematográfico, estos héroes pueden continuar con su desarrollo tal como lo vimos en sus respectivas temporadas...o no. Del otro lado de la moneda están los fans que no querían ver la versión de Cox en el UCM justamente por ser más infantil y predecible, por lo que prefieren lamentarse por no tener una cuarta temporada que por ver cambiar a su protagonista favorito.

Sin embargo, Kevin Feige siempre tuvo claro lo que quería hacer y se lo informó a Cox, quien tuvo que pasar años negando cualquier rumor sobre su presencia en el UCM. El actor finalmente debutó con un cameo en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, pero aquí apareció como abogado y no en acción, por lo que muchos de sus seguidores se quedaron con ganas de una presentación más formal. Dicho evento sucedió en un episodio de She-Hulk donde vemos al héroe en plena misión junto a la protagonista interpretada por Tatiana Maslany con quien eventualmente desarrolla una conexión romántica.

El problema es que, mucho antes de que se estrenara, She-Hulk ya estaba sufriendo de varios prejuicios por ser una serie abiertamente feminista y de comedia que pretendía seguir el estilo del personaje en los cómics. Para cuando se estrenó, buena parte del público ya había decidido que la iba a odiar y la otra quería averiguar cómo funcionaría la adaptación que no era nada fácil de cumplir. La crítica permaneció dividida y, semana tras semana, la gente no paraba de hablar de la serie, ya fuera para bien o para mal. Para algunos las cosas se calmaron un poco cuando apareció finalmente Daredevil, algo que ya se veía en el tráiler, pero no todos estuvieron contentos con su participación.

El que el héroe se presentara con un tono más ligero no encantó a sus seguidores, quienes tomaron esto como ejemplo de lo que harían con el personaje en el UCM, pero Cox sabe que ése no era el punto, y aunque confiesa que todavía no ha visto la serie, apoya cómo trataron al personaje porque sirvió para experimentar con él como no lo había hecho antes. Durante un panel en ICCCon (vía ComicBook.com), el actor comentó:

Entonces, cuando llegó She-Hulk y leí esos guiones, sentí que era una muy buena oportunidad para probar ese tono con este personaje y ver si puedo permanecer fiel al personaje pero también encontrar un lado de él que está presente en los cómics y que son apropiados para esa serie. Porque el problema es que si tomas al Daredevil que conocemos de la otra serie y lo pones en She-Hulk, creo que se convierte en el blanco del chiste. Él es el serio y luego está todo el mundo, así que no quería eso. No creo que él sea así. Así que quería que coincidiera un poco con Jennifer Waters y ese experimento para mí fue muy divertido.

Cox admitió que todavía no ve el episodio, pero no cree que la idea fuera mala:

Y creo que la gente respondió a eso. De hecho, no he visto ese episodio. He visto fragmentos de cuando hicimos el ADR [reemplazo automático de diálogo], que es lo de la voz en off y parecía divertido, ¿sabes a lo que me refiero? Pero fue un experimento realmente genial para ver si podías tomar ese personaje y sin perder nada, perder lo que la gente ama de ese personaje, lo que amo de ese personaje, y llevarlo a diferentes lugares.

El actor reafirma su confianza en que el programa en solitario del personaje, por ahora conocida como Daredevil: Born Again, será del gusto de los fans de la serie original a pesar de ser de Disney Plus, y aunque ya es uno de los estrenos más esperados, los seguidores tendrán que esperar todavía más porque la huelga de guionistas provocó una pausa indefinida en si producción.

