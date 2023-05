Marvel quiere que She-Hulk compita por 19 premios Emmy este año

En una sorprendente movida, She-Hulk, el personaje de Marvel, ha sido presentado para competir en 19 categorías en los próximos premios Emmy. A pesar de la recepción mixta que recibió la serie She-Hulk: Attorney at Law - 74%, lanzada en agosto de 2022 en Disney Plus, Marvel ha decidido apostar fuerte y buscar el reconocimiento en la prestigiosa ceremonia de premios.

El proyecto de Jessica Gao , creador y escritora de la serie, ha sido objeto de críticas desde su lanzamiento. Los espectadores no conectaron la protagonista de esta historia, interpretada por Tatiana Maslany y, además, se encontraron con un CGI deficiente, escenas espeluznantes y un final extraño, entre otros aspectos que llevaron a que She-Hulk se convirtiera en uno de los proyectos de la MCU menos aprobados hasta la fecha, con solo un 7% de puntuación de audiencia en Tomatazos.

Pese a la recepción de la serie, de acuerdo con Deadline Hollywood, Marvel presentará a la serie como una contendiente para categorías como Mejor Serie de Comedia, Dirección de una Serie de Comedia, Escritura de una Serie de Comedia, Actriz Principal en una Serie de Comedia, Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, Actor de Reparto en una Serie de Comedia, Actriz Invitada en una Serie de Comedia y otras doce categorías más.

#ad For Your Emmy® Consideration | Marvel Studios' She-Hulk in all categories including Outstanding Comedy Series https://t.co/1mfGvknS4K pic.twitter.com/7cK4hTIHSX