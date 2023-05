Martin Scorsese se reúne con el papa Francisco y anuncia que trabajará en una nueva película sobre Jesús de Nazaret

Martin Scorsese desató todo tipo de comentarios negativos en 2018 cuando habló de manera crítica sobre el cine de superhéroes, pero definitivamente todo aquello ha quedado atrás y los haters pasaron a ser fans cuando muchos de ellos (pertenecientes a la generación millennial y Z) descubrieron sus películas y la importancia de su legado; ahora lo aman y respetan su trabajo. Esta mañana, Variety reporta que el director de 80 años ha tomado la decisión de trabajar en una nueva cinta de Jesús de Nazaret, la figura más importante del cristianismo.

De acuerdo con el medio informativo, Scorsese viajó a Italia luego de su estancia en el Festival de Cine de Cannes por la proyección de su nueva película, Killers of the Flower Moon. El cineasta declaró que, junto a su esposa, Helen Morris, tuvo una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano y que se entregará al desarrollo de una nueva película sobre la vida de Jesús.

He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Y estoy a punto de empezar a hacerlo.

Por supuesto que esta no es la primera vez que Martin trabaja en una película de Jesús, pues recordemos que en 1988 estrenó La Última Tentación de Cristo, protagonizada por Willem Dafoe. El director posee una marcada inclinación religiosa que también se ve reflejada en Silencio - 30%, una cinta con Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson en la que un par de sacerdotes viajan al Japón del siglo XVII con la misión de buscar a un superior extraviado, sin embargo, el imperio persigue a todos los cristianos y tendrán que cuidarse la espalda mientras padecen una profunda crisis espiritual. Silencio está basada en la novela homónima de Shūsaku Endō y fue nominada al premio Óscar por Mejor fotografía.

Martin Scorsese es, sin lugar a dudas, uno de los directores más influyentes y aclamados de la historia del cine. Su carrera se caracteriza por un estilo visual y narrativo distintivo, marcado por una pasión intensa y una maestría técnica. Es conocido por explorar temas como la violencia, la culpa, la redención y la moralidad en sus películas, especialmente en el género del crimen y el drama. Su uso innovador de la música, el montaje y la cámara crea una experiencia cinematográfica visceral y emocionalmente impactante. A lo largo de su trayectoria, ha dejado un legado duradero, convirtiéndose en un referente para futuras generaciones de cineastas.

El director no ofreció más detalles sobre su nueva película de Jesús pero seguramente llenará los titulares cuando empiecen a revelarse las primeras novedades. Su siguiente proyecto es Killers of the Flower Moon, recientemente estrenada en Cannes y basada en el libro del periodista David Grann . Se basa en eventos reales y se centra en el asesinato de varios miembros de la tribu indígena osage en la década de 1920 en Oklahoma, Estados Unidos. La tribu osage había adquirido riqueza debido al descubrimiento de petróleo en su tierra, lo que llevó a una serie de conspiraciones y crímenes para obtener el control de la misma. La narrativa se enfoca en la investigación del FBI liderada por J. Edgar Hoover y un agente osage para desentrañar una red de corrupción y asesinatos. Aborda temas como la discriminación, la justicia y la lucha por los derechos de los nativos americanos en un contexto histórico y emocionalmente cargado.

Las primeras críticas hacia Killers of the Flower Moon son rotundamente positivas y celebran este nuevo logro por parte de Martin Scorsese, quien durante Cannes admitió que reescribió el guión de la película para darle un mayor énfasis a la nación Osage:

Abordamos [esos cambios] después de que Eric Roth, yo y todos nosotros intentáramos expresar la historia desde el punto de vista del FBI. Y dije: ‘Creo que la audiencia está un paso adelante que nosotros. Saben que no es sobre quién lo hizo, sino sobre quién no lo hizo.

Killers of the Flower Moon cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro y Jesse Plemons. Se estrena el 6 de octubre.

