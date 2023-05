Star Wars: Temuera Morrison dará vida al Capitán Rex en la serie de Ahsoka Tano

En 2020, luego de una larga espera, el actor neozelandés de ascendencia maorí Temuera Morrison volvió a Star Wars para darle vida a Boba Fett en la segunda temporada de la serie The Mandalorian - 80%. Por si eso no fuera suficiente, después tuvo su propio spin-off, El libro de Boba Fett - 63%, y un cameo como un clon trooper mendigo en Obi-Wan Kenobi - 95%. Ahora, One Take News reporta en exclusiva el regreso de Morrison en la serie de Ahsoka Tano, que llegará a Disney Plus en algún momento de este año.

La razón por la que Temuera Morrison aparece (y puede seguir apareciendo) en proyectos de Star Wars de diversa índole, es que su personaje original, Jango Fett, fue clonado para crear un ejército de millones de soldados conocidos como clon troopers, además de un clon especial al que crió como su hijo y que de adulto se convirtió en Boba Fett. Los clones tuvieron un papel muy destacado en el período que abarca de Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% hasta los inicios del Imperio Galáctico, para luego ser sustituidos por storm troopers.

Rex, conocido por su código de nacimiento CT-7567, se ha convertido en un personaje muy querido y respetado por los fans. Su figura valiente y audaz se destacó como capitán de la famosa Legión 501 en la Gran Armada de la República. Esta legión, tras la deserción de Rex, quedó a cargo del Comandante Apo. No sólo fue un soldado valeroso, sino también un estratega brillante, capaz de trazar tácticas sagaces para superar a sus enemigos. Sin embargo, su carácter va más allá de su habilidad para la guerra: a pesar de su seriedad, su sentido del humor y su profundo sentido del honor y la lealtad le confieren una humanidad inesperada. Esto queda demostrado en su preocupación por sus compañeros de batalla, a quienes considera sus propios hermanos.

La trayectoria de Rex está marcada por su asociación con figuras destacadas de la República, como Anakin Skywalker y su aprendiz Ahsoka Tano. No obstante, su lealtad a Ahsoka se pone a prueba cuando es falsamente acusada de un acto de sabotaje y asesinato por Barriss Offee, lo que la lleva a dejar la Orden Jedi. Después de desertar de la Gran Armada de la República, Rex es reclutado por la tripulación del Espíritu y se une a la rebelión. Confirmado por Dave Filoni, se revela que Rex es uno de los soldados de la Alianza Rebelde presentes en la batalla de Endor de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%.

El Capitán Rex es un personaje fundamental en la serie Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels, y su figura representa a la perfección los valores de valentía, honor y lealtad que son centrales en la franquicia.

Temuera Derek Morrison, nacido el 26 de diciembre de 1960 en Rotorua, Nueva Zelanda, cuenta con una carrera diversa y distinguida fuera del universo de Star Wars. Inició como actor en la serie de televisión neozelandesa Rangi's Catch en 1973. Su ascenso a la fama llegó con la película Once Were Warriors en 1994, donde interpretó al intimidante Jake "El Músculo" Heke, papel que repitió en la secuela de 1999, What Becomes of the Broken Hearted?.

Además de su trabajo en el cine, Morrison ha tenido un papel destacado en la televisión, con apariciones en series como Shortland Street y The Strip. Su habilidad para interpretar una variedad de personajes en géneros que van desde el drama hasta la comedia es testimonio de su versatilidad como actor. En su carrera como cantante, Morrison ha publicado un álbum titulado Tem en 2014, que combina la música pop contemporánea con la tradicional maorí. Además de su trabajo en la música y la actuación, ha dedicado su tiempo a la promoción de la cultura maorí en Nueva Zelanda y en todo el mundo. Uno de sus papeles importantes más recientes fue el del padre del protagonista de Aquaman - 73%.

