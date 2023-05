Transformers: El Despertar de las Bestias | Primeras reacciones dicen que es una de las mejores películas de la franquicia

Transformers: El despertar de las bestias, la séptima entrega de la franquicia cinematográfica de Transformers, llegará a las salas de cine en un par de semanas y la emoción de los fanáticos va en aumento. Dirigida por Steven Caple Jr. a partir de un guión de Darnell Metayer y Josh Peters, la película sirve como una secuela directa de Bumblebee - 95% y tiene un espectacular elenco que incluye a Peter Cullen, Anthony Ramos, Pete Davidson, Liza Koshy, Ron Perlman, Michelle Yeoh, Peter Dinklage y John DiMaggio.

Este esperado largometraje, que tiene un estreno programado para el 8 de junio, marca el reinicio de la exitosa franquicia de Transformers, que fue dirigida en sus inicios por Michael Bay (Armageddon - 39%, Escuadrón 6 - 70%). La trama de Transformers: El despertar de las bestias estará influenciada principalmente por Beast Wars: Transformers, la exitosa serie animada 3D de los 90.

De acuerdo con un informe de Collider, Transformers: El despertar de las bestias tendrá una duración de 1 hora con 57 minutos. El nuevo filme se centra en Optimus Prime y recorrerá diferentes lugares como Nueva York, Machu Picchu, Cusco, las Líneas de Nazca y la ciudad de Tarapoto, Perú. Estará ambientada en 1994, y además de enfocarse en Prime, seguirá a una pareja de arqueólogos originarios de Brooklyn, quienes entran en un antiguo conflicto relacionado con tres facciones de Transformers: Los Maximals, los Predacons y los Terrorcons.

Las proyecciones iniciales de Transformers: El despertar de las bestias se llevaron a cabo este miércoles por la noche y las primeras reacciones dicen que es una de las mejores películas de la franquicia:

Me encantó #Transformers #RiseOfTheBeasts. Tiene algunos problemas en el medio, pero comienza fuerte, tiene un fantástico hip hop de los 90, hace un gran uso de los humanos y el tercer acto es genial. Además, casi salté de mi asiento al final. Al nivel de la primera de Bay y Bumblebee.

#Transformers #RiseOfTheBeasts es muy divertida. En realidad es bastante divertida y la acción es sólida. Perdí el enfoque cuando hablaban sobre aquel objeto especial de esta película (a esta serie le encantan), pero mucho mejor que las películas de Bay, si no del nivel de Bumblebee.

#Transformers #RiseOfTheBeasts hace un buen uso de la historia de la película animada e integra Maximals y Terrorcons con buenos resultados. Hay mucho en juego y Scourge es un villano aterrador y poderoso. Llena de acción con mucho corazón (aunque con algo de clichés encima).

#Transformers: Rise of the Beasts es como la mejor caricatura de los sábados por la mañana. Sobresaliente acción de Transformers. Anthony Ramos y Pete Davidson son geniales, incluso si algunos de los diálogos son un poco torpes. Es una película ligera y divertida y un comienzo prometedor para algo emocionante.

#Transformers: Rise of the Beasts plays like the ultimate Saturday morning cartoon.



Nahhhhh, desde Nas saliendo a presentar la película, hasta la misma película en sí.. 10/10. Definitivamente representaron a Nueva York.

Nahhhhh from Nas coming out to introduce the film to the film itself .. 10/10 BOYYYYYYY 🔥 #Transformers #TransformersRiseoftheBeasts



#Transformers #RiseOfTheBeasts ofrece una de las mejores y más coherentes entregas de la franquicia. Entendieron claramente lo que funcionó tan bien con Bumblebee de 2018, ya que Rise of the Beasts tiene corazón y los personajes humanos son más agradables. Mirage se irá como el favorito de los fanáticos.

#Transformers #RiseOfTheBeasts es muy divertida! Anthony Ramos lleva la película y Pete Davidson se roba cada escena como Mirage. El final me voló la cabeza y la música de la película es fuego.

¡La nueva película de #Transformers es bastante sólida! AMÉ el entorno de Brooklyn: Maximals y Scourge agregan un nuevo giro y la acción aparece, especialmente las escenas de Nueva York. Mirage se roba el espectáculo, pero la verdadera estrella es la mejor banda sonora absoluta llena de éxitos de hip-hop de principios de los 90. Este niño de los 90 se divirtió.

#Transformers #RiseOfTheBeasts fue genial! El equipo de Beast Wars finalmente aparece en lo que podría decirse que es la MEJOR película de Transformers en la franquicia. Hay mucho corazón, humor y orgullo de Brooklyn aquí.

