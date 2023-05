Rosalía explota contra rapero que compartió falsas fotografías de ella en topless

Hace casi 9 años, en agosto de 2014, hubo una filtración masiva de fotografías de famosas actrices y celebridades que causó indignación, y unos cuantos años después llegaría un nuevo tipo de ciberacoso, consistente en usar las nuevas herramientas tecnológicas, como el deepfake, para poner los rostros de famosas en videos para adultos. Ahora, la nueva víctima del mal uso de la tecnología es la cantante española Rosalía, de quien el rapero Juan Manuel Cortés Reyes (JC Reyes) compartió una imagen topless.

También te puede interesar: Aaron Paul queda deslumbrado con la presentación de Rosalía en Coachella 2023

La capacidad de las computadoras para manipular imágenes, y sobre todo de la inteligencia artificial para crear imágenes falsas con una calidad que cada vez se vuelve más hiperrealista, es peligroso, y ya hay varios que lo han señalado, incluyendo a Geoffrey Hinton, pionero de este tipo de tecnología. La imagen original de Rosalía la mostraba con una camisa verde fosforescente, pero el "cantante" de rap subió a una historia de Instagram una versión donde tenía los pechos desnudos.

De acuerdo con El País, los seguidores de la cantante catalana comenzaron a criticar a JC Reyes en las redes sociales, y él, en lugar de disculparse, realizó una transmisión en vivo para defenderse, y dijo que “A las mujeres estas que me estáis poniendo: ‘¿Qué haces?’, ‘Qué asco das’... A la chavala [Rosalía] nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?”, luego dijó que la imagen fue editada por él con Photoshop, y anunció su próximo tema musical titulado “Rosalía”.

La respuesta de Rosalía ante esta agresión de JC Reyes fue: “Ir a buscar clout [influencia] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena (sic)”.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

También lee: Swarm: el debut de Billie Eilish como actriz en la nueva serie de Donald Glover

Sus palabras revelarían que el rapero está haciendo esto para promocionar su nuevo sencillo, y él mismo lo corroboró al jactarse en sus redes sociales de que sus nombre estaba entre lo más buscado y comentado en Twitter. Pero como si eso no le bastara, continuó hablando de Rosalía de forma ofensiva: “No puedo estar subiendo fotos de la chavala que me manda a mí, eso sería de sinvergüenza. Nada más que estaba expresando lo que sentía, no era para que os alterarais de esa manera (sic)”. Hoy ella escribió en Twitter:

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

De acuerdo con El Mundo, la vez anterior que JC Reyes había llamado la atención de los medios fue en 2021, cuando fue detenido en Sevilla por participar, junto a otras cinco personas, en un atraco armado contra dos alemanes. Los detenidos fueron imputados por “delitos de robo con violencia, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas”.

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, es una influyente cantante, compositora, productora discográfica y actriz española, nacida el 25 de septiembre de 1992 en San Cugat del Vallés. Su carrera despegó después de su graduación de la Facultad de Música de Cataluña, al lanzar el álbum Los ángeles en colaboración con Raül Refree, y su reconocido El mal querer en 2018, que fusiona el flamenco con pop y música urbana. Este álbum incluye el exitoso sencillo "Malamente" y ganó premios Grammy Latino y Grammy.

Su ascenso internacional se aceleró con la canción "Con altura" en 2019, una colaboración con J Balvin. Ha colaborado con otros artistas populares como Bad Bunny, Ozuna, Arca y Travis Scott, obteniendo reconocimiento mundial. Su tercer álbum, Motomami (2022), se adentra más en la música latina, y es el álbum mejor reseñado del año en Metacritic.

Rosalía ha logrado diez sencillos número uno en España, ganó dos Premios Grammy, doce Grammy Latinos, entre otros, y es la artista española con más galardones de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Además de su carrera musical, participó en la película Dolor y Gloria - 96%, de Pedro Almodóvar.

No te vayas sin leer: Neil deGrasse Tyson critica el movimiento #MeToo