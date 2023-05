Martin Scorsese dice que reescribió todo el guion de Killers of the Flower Moon para darle prioridad a la nación Osage

Martin Scorsese es uno de los directores más importantes de la historia y su estatus en Hollywood es tan relevante que el público y la crítica simplemente esperan con ansias sus próximos proyectos. Además de todo, su asociación con Leonardo DiCaprio suele ser bastante fructífera, así que la mezcla entre ambas visiones siempre da mucho de qué hablar y este año parecen superar las expectativas con Killers of the Flower Moon - 100%. El proyecto acaba de estrenarse en Cannes con mucho éxito y ya es una de las favoritas de la temporada, pero el camino para realizarla no fue nada sencillo, y el propio director recuerda cómo llegó a cambiar todo el guion que ya tenía trabajado para enfocarse en lo que realmente era importante para retratar este terrible y cruel capítulo de la historia norteamericana.

Scorsese es alguien que siempre está pendiente de los guiones que trabaja, incluso si él no los escribe solo, y es que desde este punto en la producción él ya tiene una visión que quiere completar con la filmación y la posterior edición de su corte final. Killers of the Flower Moon es uno de sus proyectos más ambiciosos, y uno que tardó mucho en despegar por cuestiones de presupuesto y riesgo en la taquilla ante las franquicias de acción que dominan prácticamente cada mes. Aunque una productora se hizo de los derechos del libro original en 2016, las cosas no avanzaron hasta que Scorsese y DiCaprio estuvieron involucrados.

Una vez que estos colegas volvieron a las andadas, la adaptación se encaminó bien, pero luego llegaron otros retos a superar, como el presupuesto tan alto que se necesitaba, la desconfianza de las productoras, y la pandemia mundial que detuvo en seco las producciones a nivel global. En 2021 por fin comenzaron a filmar en la propia nación Osage donde ocurrieron los hechos, pero poco antes de dar este paso el director decidió cambiar el enfoque inicial de su trabajo para ponerlo en las verdaderas víctimas de lo sucedido. El libro original, llamado Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, da mucha prioridad a cómo el FBI comenzó a investigar estos asesinatos y así fue como Scorsese lo planteó en primer lugar, antes de que le demostraran que era más poderoso dar luz a la nación que fue agredida por la corrupción de otros.

Killers of the Flower Moon cuenta la historia de los asesinatos en la nación Osage que fueron organizados por un magnate que quería quedarse con el petróleo que recientemente se había encontrado en ese territorio. En un intento por controlar legalmente las tierras, William Hale, interpretado en la cinta por Robert De Niro, buscó la forma de casar a su familia entre miembros de la reserva para luego matarlos y quedarse con sus propiedades. Como no podía ser de otra forma, muchas cosas se salieron de control de inmediato y la ambición de este hombre llegó a puntos críticos que eventualmente pusieron sobre la mesa temas como las injusticias raciales, los derechos de los nativos americanos, y lo fácil que la ley olvida su propósito.

En 2019, el propio Scorsese se encontró con el jefe de la nación Osage para saber cómo podían llegar a un trato para filmar en ese lugar y para añadir personas nativas frente y detrás de cámaras. Eventualmente, Lily Gladstone, una de las protagonistas, habló con el director sobre el guion y él reconoció que sus sospechas eran ciertas, la historia debía contarse desde la comunidad y no como una historia clásica criminal del FBI, algo que además ya se ha visto muchísimas veces en cine y televisión.

Durante la conferencia de prensa en Cannes para promocionar la película (vía IndieWire), Martin Scorsese reveló cómo fue que cambió todo el guion inicial y por qué le pareció que la decisión se volvió una responsabilidad que no podía ni debía ignorar. De inicio, el director explicó que el escritor Eric Roth trató la adaptación como una película criminal común:

Abordamos [esos cambios] después de que Eric Roth, yo y todos nosotros intentáramos expresar la historia desde el punto de vista del FBI. Y dije: ‘Creo que la audiencia está un paso adelante que nosotros. Saben que no es sobre quién lo hizo, sino sobre quién no lo hizo.

Martin Scorsese también aclaró que Leonardo DiCaprio había aceptado interpretar a al agente Tom White del FBI, pero cuando decidieron hacer los cambios, el actor cedió ese rol a Jesse Plemons y él se quedó con el de Ernest Burkhart, sobrino de William Hale.

El director reveló cómo fue que él y DiCaprio se dieron cuenta de que debían cambiar el guion:

En algún punto, después de dos años de trabajar en el guion, Leo vino a mí. Él iba a interpretar a Tom White, que interpreta Jesse, y me dijo: '¿dónde está el corazón de esta historia? Y yo había tenido algunas reuniones con Osage. Y aprendí mucho sobre ellos en esas tres horas. Aprendí sobre las personas que se asentaron y las historias. Todos están relacionados entre sí, y todavía hay relaciones y todavía hay problemas y tal persona está enamorada de esta otra... y sigue así. Y dije: ‘ahí está la historia’.

Con esto en mente, ambos decidieron que el personaje de Ernest era ideal para representar la traición a los nativos, la ciega lealtad a la familia y la ambición que parece dominarlo todo, incluyendo las decisiones que uno toma día a día y sin reparo. Considerando la recepción en Cannes, la ovación de pie y las excelentes reseñas, parece que el ambos tomaron la decisión correcta, pues ahora Killers of the Flower Moon oficialmente es uno de los estrenos más esperados del año y uno que seguramente llamará la atención de los grandes reconocimientos delo año.

