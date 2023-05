The Flash: Michael Keaton tiene un épico regreso como Batman en nuevo detrás de cámaras

The Flash está corriendo hacia la pantalla grande y en vista de que se aproxima a su fecha de estreno, un nuevo adelanto de la película se encuentra disponible. Esta vez se trata de un detrás de escenas que se enfoca en el regreso de Michael Keaton en el papel de Batman, con un traje que recuerda mucho al que usó en sus apariciones cuando interpretó al personaje en las películas Batman - 72% y Batman Regresa - 81%, lanzadas en 1989 y 1992, respectivamente.

El video hace referencia al regreso del Hombre Murciélago y a la vez al título de la secuela que protagonizó junto a Michelle Pfeiffer en el papel de Gatúbela. En el minuto y medio que dura, se repite la que parece ser la primera escena de Keaton debido a que Barry Allen (Ezra Miller) y su otro yo se ven cara a cara con este ícono de ciudad Gótica. Por supuesto, tampoco falta el momento en el que dice la recordada frase “soy Batman”. Luego se lo puede ver en su traje junto al director Andy Muschietti mientras le da instrucciones para la siguiente toma.

Muschietti aparece hablando sobre lo que significó para él dirigir al actor en esta película, y menciona que le pareció una gran oportunidad ya que cuando era adolescente creció viendo sus películas. Además, dijo que a diferencia de otros Batman, el de Keaton ciertamente causó una gran impresión cuando aparecía en la pantalla. La productora Barbara Muschietti agrega que una de las cosas que más les entusiasmó ante la idea de hacer The Flash fue justamente la posibilidad de traer a esa versión del Caballero de la Noche de regreso.

La propuesta con la que Warner Bros. planea dominar la taquilla en el verano es una explosiva aventura en la que Barry Allen se da cuenta de que puede viajar en el tiempo gracias a su conexión con la fuerza de la velocidad, lo que hace que su mente comience a correr con diferentes ideas sobre lo que puede hacer gracias a esta habilidad. La primera prioridad que se le ocurre es cambiar el pasado para salvar a su madre, que fue brutalmente asesinada cuando él era solo un niño.

Dicho crimen llegó rodeado de misteriosas circunstancias y acabó con su familia, ya que por falta de pruebas que pudieran indicar lo contrario, su padre fue enviado a prisión por el incidente como el único culpable. La trayectoria de la vida de Barry cambió para siempre y ahora que tiene la oportunidad de cambiarla no piensa desperdiciar su tiempo. Sin embargo, en este intento por regresar a su anterior vida termina atrapado en una realidad donde el General Zod (Michael Shannon) está de regreso y tiene todo listo para aniquilar a todos.

