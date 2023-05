La Sirenita: Lizzo quería ser Úrsula en la película live-action

El remake live-action de La sirenita finalmente llegará a las salas de cine la próxima semana y la emoción va en aumento. La cinta es protagonizada por la cantante y actriz estadounidense Halle Bailey como la nueva versión de Ariel, junto con la reconocida actriz, comediante y escritora Melissa McCarthy, a quien veremos en el papel de la villana Úrsula, la temible bruja del mar. El elenco también incluye a Javier Bardem como el Rey Tritón, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Daveed Diggs como Sebastián, Awkwafina como Scuttle y Jacob Tremblay como Flounder.

De acuerdo con un informe reciente de Fandom Wire, otra famosa estrella estuvo a punto de conseguir el rol de la antagonista. Lizzo, la popular cantante y rapera ganadora del Grammy, buscaba el papel de Úrsula en el remake live-action de La Sirenita. Según lo informado, Lizzo deseaba tanto interpretar a la villana que hizo campaña en redes sociales y posteó un clip de ella misma cantando el icónico tema de la película animada de 1989 “Pobres almas en desgracia”, e incluso etiquetó a Disney para conseguir su atención.

No obstante, sus esfuerzos para obtener el papel fueron en vano, pues al final Disney le dio el trabajo a Melissa McCarthy. Aunque la artista de 35 años no obtuvo el rol en la cinta, aseguró que esto no le afectó y que se encuentra de maravilla. En una entrevista con Variety, Lizzo habló acerca de un encuentro que tuvo con McCarthy, a quien veremos este 25 de mayo en pantalla grande intentando robar la voz de la Ariel de Bailey.

Durante la entrevista, la famosa rapera recordó cuando se topó a Melissa en el concierto especial One Night Only CBS de Adele en Los Ángeles y habló de la reacción de la comediante cuando se enteró que ella también había audicionado para el papel de Úrsula. Lizzo, cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson, compartió lo siguiente con el medio:

Ella dijo, ‘Hola, soy Melissa’. Y yo dije, ‘Hola, soy Melissa. Y también audicioné para Úrsula. Y ella dijo: 'Bueno, ¿por qué diablos obtuve el papel?', que es una frase clásica de Melissa McCarthy.

La nueva película de La Sirenita es dirigida por Rob Marshall (El Regreso de Mary Poppins - 74%, En el Bosque - 76%) a partir de un guión de David Magee (El amante de Lady Chatterley - 85%, Un Vecino Gruñón - 90%). La cinta promete contar a las nuevas generaciones la emocionante historia de la valiente y curiosa sirenita Ariel, pero desde un ángulo fresco y actualizado que al mismo tiempo no abandona el sentimiento del entrañable largometraje animado de Disney de finales de los años 80.

Si bien La Sirenita llega en unos cuantos días a los cines, la controversia que rodea a la película parece nunca terminar. Cuando el casting de Halle Bailey como la protagonista del live-action se anunció en 2019, el proyecto enfrentó una frenética ola de comentarios racistas por parte de quienes no estaban contentos de ver a la actriz y cantante afroamericana en el papel de la emblemática princesa del mar.

Tiempo después, cuando los primeros avances de la cinta comenzaron a llegar a Internet, y se mostró por primera vez a Halle cantando “Parte de él”, gran parte del público elogió la bella interpretación, aunque los comentarios de odio no dejaron de llegar. Ahora, las primeras críticas oficiales de la película han puesto en alto el trabajo de Bailey, asegurando que es perfecta como el personaje.

