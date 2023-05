Los Cuatro Fantásticos: Marvel habría ofrecido a Emma Stone el papel de Sue Storm

Marvel Studios quiere que la nueva película de Los Cuatro Fantásticos sea perfecta y se están tomando todo el tiempo del mundo para elegir a las estrellas que conformarán el icónico equipo de superhéroes. No cabe duda de que esta próxima entrega es una de las más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel, y es que tras Los 4 Fantásticos - 9% de 2015, la decepcionante entrega de 20th Century Fox, el estudio quiere asegurarse de que hará las cosas bien para presentar al equipo definitivo.

El reinicio de Los Cuatro Fantásticos será la película que dará comienzo a la Fase 6 del MCU y los fanáticos están bastante emocionados por saber qué actores interpretarán los papeles principales. Desafortunadamente, el casting oficial continúa sin ser definido y el público sigue esperando muy pacientemente a que sea anunciado (aunque la paciencia ya se está agotando).

Desde hace tiempo se ha rumoreado que estrellas de renombre están siendo consideradas para los papeles de Sue Storm/la Mujer Invisible, Johnny Storm/la Antorcha Humana, Reed Richards/Sr. Fantástico y Ben Grimm/ la Mole en el reinicio de Marvel Studios, pero hasta ahora ningún nombre ha sido confirmado. Ahora han llegado un par de actualizaciones interesantes sobre el casting de Sue.

Anteriormente, una fuente oficial confirmó que Susan Storm será un punto clave de la película, por lo que el estudio está buscando a una actriz de peso en la industria para asumir el rol. De acuerdo con lo dicho por Jeff Schneider en el episodio de esta semana del podcast Hot Mic (via Comic Book Movie), Marvel Studios ofreció a Emma Stone (Cruella - 93%, La Favorita - 100%, El Sorprendente Hombre Araña - 73%) el papel de la Mujer Invisible cuando el casting dio inicio, pero al parecer el precio por contratación de la actriz era demasiado alto.

Además, según el informe de CBM, Daveed Diggs (Hamilton - 100%, La sirenita - %), estaría en conversaciones para interpretar a Ben Grimm, después de que se rumoreó por semanas que era uno de los favoritos para el papel. Asimismo, a finales de abril comenzó a circular el rumor de que Adam Driver estaba entre los candidatos fuertes para ser Reed Richards, y apenas hace unos cuantos días se dijo que el actor ya había cerrado el trato con Marvel, pero esta información aún no ha sido confirmada. En cuanto al actor de Johnny Storm, aún no se sabe quienes podrían estar en la contienda. Hace algunos meses, se rumoreaba que Marvel tenía puesta la mirada en Paul Mescal (Aftersun - 96%, La hija oscura - 100%) pero que el actor habría rechazado el papel.

El reboot de Los Cuatro Fantásticos será dirigido por Matt Shakman a partir de un guión de Jeff Kaplan, Josh Friedman e Ian Springer, y tiene un estreno programado para el 14 de febrero de 2025. Si bien los detalles de la trama no han sido revelados, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, confirmó que esta nueva película no será una historia de origen del equipo. El ejecutivo dijo lo siguiente acerca de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos durante una entrevista el año pasado (via Comic Book Movie):

Mucha gente conoce esta historia de origen. Mucha gente sabe lo básico. ¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca antes han visto? Nos hemos puesto un listón muy alto para llevar eso a la pantalla.

En una entrevista con The Wrap de febrero de este año, Shakman habló acerca del parecido que hay entre su cinta de Los Cuatro Fantásticos y WandaVision, la exitosa serie para Disney+ Protagonizada por Elizabeth Olsen. Estas fueron sus palabras:

Es realmente una familia allí y poder regresar y abordar algo que realmente amo, y son muy similares en algunos aspectos: ambos se lanzaron en los años 60 al mismo tiempo, ambos se tratan de optimismo y mirar a las estrellas y la tecnología puede resolver todo y también se trata de la familia: la familia que tienes, la familia que haces.

