Guardianes de la Galaxia Vol. 3: James Gunn defiende el cambio de género de Cosmo

El dominio en la taquilla de Marvel sigue siendo muy fuerte, pero el público de todos modos se sorprendió con el resultado de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85% porque lo sucedido con Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% parecía marcar una baja para la franquicia este año. Sin embargo, además de obtener buenos números, la última cinta de James Gunn en la compañía ya se convirtió en una de las favoritas de los seguidores, en buena parte por darle prioridad al tema del abuso animal, algo que también llevó al creador a cambiar a uno de los personajes más conocidos de los cómics. La mayoría no tuvo problema con esto, pero algunos se molestaron por cómo alteraron a Cosmo, un punto que Gunn está listo para defender las veces que sea necesario.

Desde que se confirmó la tercera parte, e incluso cuando James Gunn estaba fuera de Marvel trabajando en El escuadrón suicida - 91%, se sabía que este cierre de trilogía daría prioridad al personaje de Rocket, quien en el set de filmación es interpretado por Sean Gunn, pero cuenta con la voz de Bradley Cooper. La idea era aclarar varios puntos sobre su pasado, que obviamente es bastante conocido entre aquellos que están más familiarizados con los cómics. En las películas se había mencionado una parte de sus orígenes para explicar su personalidad y oscuro sentido del humor, pero el director quería ponerlo como eje central de esta historia.

La decisión no sólo fue acertada, también fue aplaudida por los fans de la saga que consideran que Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) y Nébula (Karen Gillan) bien tenían espacio para seguir su desarrollo tomando la trama de Rocket como punto de partida. Había muchas historias por conectar y otras tantas por resolver, y la cinta lo logra bastante bien para despedir a ciertos personajes y abrir nuevos caminos para otros. De igual forma, se presenta un nuevo equipo de Guardianes que seguramente veremos en futuras entregas de la compañía.

La clave en este caso fue que la historia de Rocket apelaba a una crítica muy importante sobre el maltrato animal y sus escenas, sin llegar a ser excesivamente explícitas, eran muy claras y dolorosas, lo que sirvió para conectar con la audiencia que se conmovió hasta las lágrimas. Pero este personaje, y los amigos del pasado que nos presentan, no son los únicos que reflejan el abuso animal, pues Cosmo, en esta ocasión interpretada por Maria Bakalova, también marca esto y de una manera mucho más directa porque está inspirada en un evento de la vida real.

En los cómics originales, Cosmo es macho, pero en las adaptaciones de Gunn es claramente una hembra y la escuchamos en varias ocasiones, como cuando pide no ser llamada un "perro malo" o cuando cuenta su pasado como animal terrestre que fue lanzado al espacio básicamente a morir. Desde su aparición en las historietas queda claro que este perro está inspirado en la historia de Laika, una perra que se usó para un viaje espacial organizado por el gobierno soviético. Laika pasó a la historia por ser el primer animal en estar en órbita, pero también por ser el primero en morir en el espacio de esta forma, lo que ha servido para usarla como símbolo del abuso al que someten a muchos animales para hacer este tipo de experimentos.

Para Gunn, cambiar a Cosmo para que fuera una hembra era algo casi natural, pero resulta que algunos se molestaron por eso y consideraron que hacía de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 una mala adaptación. En una lucha en Twitter, el director se enfrentó a un par de fans muy molestos por su decisión, pero el también guionista de la cinta estaba decidido a defender su trabajo ante todo.

La queja original fue:

¿Por qué convertiste a Cosmo en una hembra cuando siempre ha sido conocido por ser un buen chico?

A lo que Gunn contestó:

Porque Cosmo se basa en Laika, la perra rusa, que era hembra, así que la cambié de género.

Because Cosmo is based on Laika, the Russian dog, who was a female, so I gender-swapped her back. — James Gunn (@JamesGunn) May 14, 2023

Pero otros fans se unieron a la queja:

Pero no tiene sentido la razón para cambiarlo. Mantenerlo no sería inexacto ya que en el cómic es un perro macho. De nada sirve cambiarlo. El cómic original era un perro macho, no lo estás "regresando a como era" porque nunca fue una hembra en primer lugar. Solo estaba inspirado en.

But it makes no sense why to change it.



Keeping it wasn't inaccurate as the comic is a male dog



It serves no purpose to change it.



The original comic was a male dog you are not "changing it back" because it was never a female in the first place.



Only inspired by. — Buket Boi (@Notgoingsane) May 14, 2023

El director se armó de paciencia y respondió:

Prefiero honrar al perro real que murió en el espacio exterior. Cosmo no existiría sin Laika. Por cierto, cambié a Mantis, Drax, High Evolutionary y otros de humanos a extraterrestres, lo que parece ser un cambio mayor. ¿Por qué te molesta tanto?

I’d rather honor the real dog who died in outer space. Cosmo would not exist without Laika. By the way, I changed Mantis, Drax, High Evo, and others from humans to aliens, which seems a bigger change. Why does it upset you so much? — James Gunn (@JamesGunn) May 14, 2023

El encuentro no se detuvo, pues el usuario respondió que le molestaba que cambiaran las cosas cuando se supone que son una adaptación de los cómics y aseguró que detesta cuando cambian a personajes establecidos, a menos que se justifique como parte de un multiverso. Ante este corto razonamiento, Gunn sólo pudo responder que entonces el fan debía buscar el significado real de adaptación y que los cambios encajan porque todo en Marvel siempre será parte de un multiverso. Cosmo no es en lo absoluto el primer personaje que alteran de esta forma, y de hecho hay otros que son protagonistas y más importantes para la franquicia que han pasado por cambios similares, y en ocasiones hasta más extremos, así que es bastante curioso que algunos se enfoquen tanto en el cambio de género de un perro capaz de mover cosas con la mente.

