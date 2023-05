Las Chicas Superpoderosas: serie live-action es oficialmente cancelada en The CW

Hace un par de años, la famosa cadena de televisión estadounidense The CW, en asociación con Warner Bros. Television, anunció el desarrollo de una serie live-action de Las Chicas Superpoderosas. El programa estaba destinado a ser una versión reinventada y actualizada de la historia original del popular show animado creado por Craig McCracken y emitido por Cartoon Network de 1998 a 2005.

También te puede interesar: Deadpool 3: Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna se unen al elenco de la secuela

Desafortunadamente, el proyecto enfrentó un sinfín de obstáculos y ahora ha quedado oficialmente cancelado. En agosto de 2022, Nexstar, la poderosa empresa de medios estadounidense, anunció que estaba en proceso de adquirir una participación del 75% de The CW Network y en octubre de ese mismo año completó la transacción (via Variety).

De acuerdo con un informe reciente de Comic Book, la cadena The CW está experimentando varios un montón de cambios tras ser adquirida por Nexstar, y esto ha resultado en la cancelación de gran parte de su contenido planeado. Con un nuevo poder a la cabeza de la cadena, el destino de algunos esperados proyectos en desarrollo fue sellado.

Según un reporte de TVLine (via Comic Book), los prospectos de serie que entraron en desarrollo durante el antiguo régimen de The CW han sido descartados, incluyendo el remake live-action de Las Chicas Superpoderosas, que filmó un piloto en 2022. La lista de proyectos cancelados también incluye Justice U, un spin-off centrado en John Diggle/Spartan (David Ramsey) de Arrow - 86%; Jake Chang, basado en los personajes de Archie Comics; y un reboot de El Zorro, esta vez protagonizado por una mujer.

Por si te lo perdiste: Gladiador 2: Barry Keoghan queda fuera del elenco y será reemplazado por Fred Hechinger

Por supuesto que la cancelación de proyectos con tal potencial se siente como un desperdicio y una gran pérdida para The CW y los fanáticos. Dicho esto, de acuerdo con el informe de Comic Book, existe la posibilidad de que estas propuestas de series no estén del todo muertas y lleguen a ver la luz en algún futuro, ya que los estudios que trabajaron originalmente con The CW en estos títulos podrían terminar desarrollándolos para otras cadenas o plataformas, pero tendremos que esperar para ver cómo resulta todo. Esta posibilidad se refuerza con la declaración sobre los proyectos emitida por Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW (via Comic Book):

Ya los hemos devuelto a los estudios, así que son libres de desarrollarlos y venderlos en cualquier lugar.

La serie animada de Las Chicas Superpoderosas se emitió por primera vez a finales de los 90 y fue la sensación. El programa sigue las aventuras de tres niñas con superpoderes: Bombón, Burbuja y Bellota, quienes luchan contra el crimen en la ciudad de Saltadilla. Con un estilo de animación único y un enfoque humorístico, la serie se convirtió en un gran éxito y obtuvo un gran seguimiento tanto entre los niños como entre los adultos.

El famoso programa animado fue elogiado por su estilo de animación vibrante, su humor inteligente y su narrativa que abordaba temas de empoderamiento femenino, amistad y responsabilidad. A lo largo de sus seis temporadas, recibió numerosos premios y nominaciones, y se convirtió en un fenómeno cultural, generando juguetes, ropa y un sinnúmero productos relacionados.

La serie live-action de Las Chicas superpoderosas de The CW estaría basada en la historia original de la animación, sin embargo, la trama daría un giro diferente a lo visto en el exitoso programa de Cartoon Network. De acuerdo con descripciones previas de la trama, la serie se centraría en las tres hermanas superpoderosas: Bombón, Burbuja y Bellota, quienes ahora son veinteañeras y han dejado atrás su pasado de luchar contra el crimen. Sin embargo, cuando la ciudad de Saltadilla se enfrenta a una nueva amenaza, las extraordinarias hermanas deben reunirse nuevamente y abrazar su destino como superheroínas.

El reparto del show incialmente incluía a Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D. - 86%) como Bombón, Dove Cameron (Descendientes) como Burbuja y la actriz de Broadway Yana Perrault como Bellota. También se confirmó que Donald Faison (Notas Perfectas - 81%, Ni Idea - 81%) iba a dar vida al Profesor Utonio, el creador y padre adoptivo de las Chicas Superpoderosas.

También lee: Beetlejuice 2: revelan primeras imágenes de Winona Ryder como Lydia Deetz