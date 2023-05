The Bear estrena tráiler de su segunda temporada

De manera inesperada, The Bear - 100% se convirtió en una de las series más reconocidas, elogiadas y premiadas del año pasado. La historia se enfoca en un joven chef que proviene de los círculos más exclusivos de la cocina mundial y abandona todo para hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia que está a punto de caer en la bancarrota. Con un equilibrio muy poderoso entre la comedia y el melodrama, la gran representación del estrés que puede darse en esta industria y la presencia de Jeremy Allen White, el título encontró gran reconocimiento y expectativas muy altas para su segunda temporada que por fin estrena su primer avance.

Sigue leyendo: Las mejores series de 2022 según la crítica

La serie fue creada por Christopher Storer, más conocido por escribir para la serie Dickinson - 80%, por dirigir algunos episodios de Ramy - 90%, y por su alianza con el comediante Bo Burnham, al que ayudó a producir su primera película llamada Eighth Grade - 98%. El guionista y productor se inspiró en un restaurante real en Chicago que él visitaba con frecuencia y que representaba un espacio muy importante para la comunidad. De hecho, todo el diseño interior de la tienda está copiada de este establecimiento llamado Mr. Beef, y eso es una referencia que muchos conocedores agradecen del programa.

The Bear se enfoca en Carmen "Carmy" Berzatto, un chef con gran potencial que pasó años trabajando en la competitiva y estresante industria de la alta cocina y que ahora quiere encargarse del restaurante de su hermano fallecido. Las cosas no son sencillas porque el lugar tiene sus propias reglas y los empleados no toman el cambio con agrado, haciéndole la vida imposible al inicio. Para empeorar las cosas, el protagonista constantemente se enfrenta con Richie (Ebon Moss-Bachrach), quien era el mejor amigo de Michael y se considera el verdadero líder. La segunda temporada nos llevará por un nuevo comienzo y un viaje que puede ser todavía más estresante para los personajes, como queda claro con el primer avance.

Mira aquí el primer tráiler de la segunda temporada:

Si la primera temporada se enfocó en mostrarnos a Carmen fuera del agua y tratando de convertirse en una figura importante para los empleados, siguiendo las mejores partes de los protocolos de la alta cocina, la segunda se enfocará en la creación de una nueva visión restaurantera gracias al dinero que Michael guardó en el lugar. En el avance podemos ver todas las dificultades de tener que reparar y actualizar el lugar hasta el punto en el que el equipo necesitará más dinero para poder abrir en tiempo récord.

También te puede interesar: Yalitza Aparicio acusa a restaurante por maltrato a su familia y el establecimiento se disculpa

Otro de los aspectos más interesantes que podemos ver en el tráiler oficial es que varios miembros del equipo acudirán a la escuela culinaria para poder mejorar en sus formas y conocimientos, para así elevar la calidad del restaurante. Por supuesto, esto les dará un poco de experiencia con todo ese estrés que el protagonista está acostumbrado a enfrentar día a día y bajo situaciones todavía más complejas. Mientras tratan de encontrar nuevos platillos, recetas, seguridad e inversionistas, Carmen parece encontrarse con alguien de su pasado y en estos capítulos podremos verlo lidiar con su ansiedad y posible depresión.

The Bear no es como otras series sobre cocina que llegan a romantizar la industria o la elaboración misma de platillos; de hecho, su representación tan realista sobre cómo se mueve una cocina y cómo todo puede salir mal si un eslabón falla y hace caer al resto del equipo, son puntos que hicieron que la serie fuera muy elogiada entre los conocedores y aquellos que sí trabajan labores similares. Por otro lado, es complicado definir la serie, pues aunque tiene momentos de comedia negra y melodrama, el ambiente general es de un estrés más cercano a las películas de terror psicológico, lo cual funciona muy bien para reflejar el estado emocional del protagonista que simplemente no puede hacer frente a esos miedos que tanto lo acosan.

Jeremy Allen White se ganó los aplausos de la crítica y los especialistas, y hasta se llevó varios reconocimientos importantes en la pasada temporada de premios, pero el resto del elenco no se queda nada atrás. El nombre que tal vez sobresale con más frecuencia es el de Ayo Edebiri, quien da vida a Sydney, una ambiciosa y prometedora chef que no cuenta con tanta experiencia por su falta de paciencia y su constante actitud de lucha. Sin embargo, en la primera temporada quedó claro que cuenta con todas las virtudes necesarias para quedar a cargo, y parte de este proceso se verá en los nuevos episodios. La segunda temporada de The Bear se estrenará e próximo 22 de junio y contará con 10 capítulos.

No te vayas sin leer: Jennifer Aniston dice que toda una generación considera a Friends ofensiva y es más difícil hacer comedia en la actualidad