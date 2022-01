Robert Pattinson podría protagonizar nueva película de ciencia ficción de Bong Joon-Ho

A poco más de un mes del estreno de The Batman , su más reciente proyecto, Robert Pattinson ya estaría poniendo la mira en una nueva película. El filme sería nada más y nada menos que la siguiente producción dirigida por el aclamado cineasta coreano Bong Joon-ho. Un reporte indica que ambos se reunieron, antes de concluir el 2021, para discutir sobre la posibilidad de trabajar juntos y todo apunta a que así será.

De acuerdo con información de Deadline, Bong Joon-Ho finalmente se ha decidido sobre cuál será su siguiente película. El surcoreano dominó 2019 con Parásitos - 100%, su drama de suspenso sobre una familia pobre que estafa a sus ricos empleadores. Tras el triunfo de ese proyecto en la temporada de premios, el director se reunió con ejecutivos de Warner Bros. para una adaptación de la novela Mickey7, próxima a ser publicada y está buscando que Robert Pattinson sea el protagonista.

El libro cuenta la historia de un “desechable”, un empleado humano productor de la clonación que es enviado a colonizar un mundo congelado. Tras morir seis veces, la séptima iteración del protagonista regresa a su base para encontrar que Mickey8, el siguiente clon, ya ha sido creado y está listo para reemplazarlo. Es entonces que deberá evitar que sus dueños se den cuenta de que hay dos de ellos.

Mickey7, escrita por Edward Ashton, todavía no es lanzada al público, se espera que se publique en el primer cuarto de año. El reporte del medio dice que Bong consiguió una copia del manuscrito e inmediatamente se decidió a hacer su adaptación, aunque se cree que podría cambiar sustancialmente la trama del libro, por lo que podrían acabar siendo diferentes. De cualquier forma, suena perfecto para él.

El director es famoso por varios títulos de ciencia ficción. Quizá la más famosa sea El Expreso del Miedo - 95%, adaptación de una novela gráfica francesa en la que la humanidad ha tenido que refugiarse en un tren que da vueltas alrededor del Planeta y en el que se han establecido estrictas secciones de clase. También es memorable su película Okja - 86%, sobre una cerda gigante, genéticamente modificada, que una niña intenta salvar del matadero.

Dado que Bong (Mother - 95%, El Huésped - 92%, Memories of Murder - 89%) tiene un interés muy notable por explorar los dilemas morales del capitalismo, no extraña que se haya sentido atraído por una historia que trata sobre clones desechables para la explotación laboral. Una que suena similar a En La Luna - 89% de Duncan Jones, por si la quieren ver. Igualmente, dado que Pattinson se ha encargado de colaborar con toda clase de directores, no es de sorprender que quiera trabajar con alguien del renombre de este cineasta.

Lo interesante será ver si este acaba por ser el siguiente proyecto de Pattinson (Good Time: Viviendo al Límite - 90%, El Faro - 96%, Tenet - 83%) tras The Batman . Como saben, desde que Matt Reeves tomó este reboot, se ha especulado que hay planes para toda una trilogía. Aunque dado que ambos proyectos pertenecen al mismo estudio, es posible que puedan arreglar el calendario del actor si es que The Batman es un éxito tras su estreno este 4 de marzo. Por otro lado, recuerden que Parásitos está siendo adaptada a una serie de HBO ambientada en Estados Unidos, así que seguro tendremos más noticias de Bong a lo largo de 2022.

