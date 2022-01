Leonardo DiCaprio advierte que tenemos sólo 9 años para contrarrestar el cambio climático

El pasado diciembre se estrenó en Netflix la comedia de Adam McKay No miren arriba - 74%, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que trata sobre un asteroide de 10 km que está por caer sobre la Tierra; aunque los dos científicos protagonistas tratan de advertirle a la presidenta de Estados Unidos (Meryl Streep), ésta no quiere apresurar las cosas, así que los personajes de DiCaprio y Lawrence llevan la noticia a los medios de comunicación, pero no son tomados en serio. Finalmente, por la ambición del hombre más rico del mundo y los gobiernos corruptos, el asteroide impacta contra el planeta y causa una extinción masiva, ¿ocurrirá esto en la vida real? Tal vez sí, y no por un objeto proveniente del espacio exterior, sino por el calentamiento global, de acuerdo con el actor Leonardo DiCaprio.

Desde hace varias décadas se ha venido advirtiendo sobre los peligros del calentamiento global, pero el público sólo parece tomar en cuenta el problema cuando se pone en una película, así ocurrió con la cinta de desastres El Día Después de Mañana - 45%, el documental Una Verdad Incómoda, de Al Gore, y la más reciente No Miren Arriba, que aunque trata sobre un asteroide de 10 km que viene directo hacia la Tierra, es una clara alegoría del peligro del calentamiento global, de la inutilidad y la ceguera de los políticos, y las consecuencias de la ambición desmedida de los más ricos.





En entrevista con Deadline, DiCaprio habló sobre su trayectoria como actor y activista del medio ambiente, pues ya muchos saben que una de sus grandes preocupaciones es el futuro del planeta, así lo dio a conocer en su discurso de aceptación del Óscar en 2016, tras ganar en la categoría de Mejor Actor por Revenant: El Renacido - 82%:

He tenido dos grandes pasiones en mi vida. Eso ha sido actuar, y la protección del mundo natural y difundir el mensaje sobre la crisis climática. Tengo una fundación desde hace 20 años. Tengo que ir a Glasgow. Pude ver a los líderes mundiales hacer algunos compromisos bastante importantes, pero al igual que en esta película, hay un reloj en marcha. Creo que existe una sensación mundial de ansiedad por el hecho de que los poderes fácticos, el sector privado, los gobiernos, no están haciendo la transición lo suficientemente rápido. Literalmente tenemos una ventana de nueve años.

De acuerdo con él, No Miren Arriba no está muy lejos de la realidad, pues así como los personajes de la película tenían seis meses para detener el asteroide, en la vida real sólo tenemos nueve años, en los cuales los individuos deben hacer su parte, pero no será suficiente si las grandes empresas no hacen algo también:

Y también hubo, ya sabes, un período de tiempo en el que se impuso a las personas y los consumidores reciclar y comprar autos híbridos y hacer cambios en su propia vida, lo cual es increíblemente importante. Pero cuando realmente comienzas a desglosar este problema, hay 100 empresas que producen el 70 por ciento de las emisiones del mundo. Hay industrias masivas que están contaminando nuestra atmósfera, y el sector privado necesita dar un paso al frente. Nuestros gobiernos, los gobiernos del mundo, deben trabajar juntos como una especie comunitaria y debemos evolucionar como especie para abordar este problema.

