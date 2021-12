No Miren Arriba: científico dice que la película refleja cómo se ignora su trabajo sobre el cambio climático

No miren arriba - 74%, la nueva comedia del director Adam McKay (Hermanastros - 55%, La Gran Apue$ta - 88%, El Vicepresidente: Más Allá del Poder - 69%), está siendo un éxito rotundo en Netflix, y con su elenco cargado de estrellas ha logrado conquistar al público, sin embargo, la crítica no ha sido muy entusiasta con el filme, algunos lo califican de manipulador, otros de ser demasiado obvio, y unos cuantos de ser demasiado realista como para ser gracioso. Ahora, un científico ambientalista ha decidido hablar a favor de la producción, pues dice que refleja fielmente lo que él ha vivido como investigador del cambio climático.

En una columna de opinión publicada en The Guardian, el científico climático Peter Kalmus, autor del libro Being the Change: Live Well and Spark a Climate Revolution (Ser el cambio: vivir bien y provocar una revolución climática), asegura que en su experiencia de 15 años de investigación sobre el tema, ha concluido que “el público en general y los líderes en particular, subestiman qué tan rápido, serio y permanente será el colapso climático y medioambiental si la humanidad no se moviliza”:

Pero esta no es una película sobre cómo respondería la humanidad a un cometa destructor de planetas; es una película sobre cómo la humanidad está respondiendo al colapso climático que acaba con el planeta. Vivimos en una sociedad en la que, a pesar de un peligro climático extraordinariamente claro, presente y que empeora, más de la mitad de los miembros republicanos del Congreso todavía dicen que el cambio climático es un engaño y muchos más desean bloquear la acción, y en la que la plataforma oficial del Partido Demócrata todavía consagra subsidios masivos a la industria de los combustibles fósiles; en el que el presidente actual se postuló con la promesa de que ‘nada cambiará fundamentalmente’.

A pesar de que el cambio climático es algo de lo que se sabe desde hace mucho, la gente comenzó a tomar conciencia gracias al documental Una Verdad Incómoda, de Al Gore, donde se exponían los riesgos y las causas del calentamiento global. Y dos años antes del estreno de dicho documental, Hollywood produjo uno de los grandes blockbusters de 2004 enfocado en el tema, El Día Después de Mañana - 45%, de Roland Emmerich, aunque al tratarse de un espectáculo de efectos especiales, era menos probable que se tomara en serio el riesgo del problema real. Kalmus continúa:

Dado todo esto, descartar No Miren Arriba como demasiado obvia podría decir más sobre el crítico que sobre la película. Es divertida y aterradora porque transmite una cierta verdad fría que los científicos del clima y otros que comprenden la profundidad total de la emergencia climática viven todos los días. Espero que esta película, que muestra cómicamente lo difícil que es romper las normas prevalecientes, realmente ayude a romper esas normas en la vida real.

Por lo anterior, podemos decir que las películas de Hollywood tienen una responsabilidad de hacer consciente a la audiencia sobre los problemas medioambientales, aunque siempre hay un pero. Una vez que toman conciencia los individuos, ¿qué sigue? Volverse vegano, gastar menos luz, y votar por políticos que hagan promesas ambientalistas durante sus campañas en países tercermundistas será como querer apagar un incendio con una pistola de agua. El sistema económico actual tiende a la autodestrucción, y son un puñado los países que más contribuyen a dañar el medio ambiente. El supuesto "desarrollo sustentable" sólo parece un intento desesperado para no hacerse cargo del verdadero problema.

No Miren Arriba está disponible en Netflix y cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en los papeles principales, y en papeles secundarios tenemos a Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, y Meryl Streep.

