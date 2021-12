No miren arriba: Adam McKay cree que critican su película porque no entienden el cambio climático

No miren arriba - 74% es la nueva película de Adam McKay estrenada en la plataforma de Netflix este 24 de diciembre. Los usuarios de la plataforma se han arrojado de lleno a la reproducciones y ya es una de las más vistas del año, pero éxito no es lo mismo a buena recepción por parte de la crítica. Don’t Look Up ha generado comentarios mixtos y McKay se abre paso en redes sociales para enviar un mensaje a todos los haters que están cuestionando la cinta.

Don’t Look Up nos presenta la historia de la Dra. Dibiasky y el Dr. Mindy, astrofísicos que descubren un meteoro aproximándose a la Tierra. Ellos saben que el objeto será completamente destructivo y es por eso que intentan advertir al gobierno estadounidense, tratando de persuadir a la presidenta para que ponga en marcha un plan de rescate muy similar al visto en Armageddon - 39%. Pero desde el inicio observamos que nadie se lo toma en serio y que Estados Unidos muestra su lado oscuro, con autoridades más interesadas en el espectáculo, las elecciones, y con empresarios que ven en la tragedia un negocio que los hará más ricos de la que ya son (y sin compartir nada para el beneficio de la humanidad, por supuesto).

En redes sociales han aparecido internautas que tachan a la película de fatalista, exagerada, que la destrucción del planeta no pasará y que los humanos estarán bien. Adam McKay se alza en contra de quienes tienen una visión pasiva sobre la realidad y prefieren vivir cómodamente ignorando todo a su alrededor.

Loving all the heated debate about our movie. But if you don’t have at least a small ember of anxiety about the climate collapsing (or the US teetering) I’m not sure Don’t Look Up makes any sense. It’s like a robot viewing a love story. “WHy ArE thEir FacEs so cLoSe ToGether?”