James Gunn se disculpa con Ray Fisher por haber defendido a Joss Whedon

Las recientes declaraciones del director Joss Whedon han levantado gran revuelo; Ray Fisher, uno de los primeros en revelar la verdad del cineasta, no se ha quedado callado, y tal vez con vergüenza por haber hablado antes de tiempo, el director James Gunn se disculpó con con él por haber defendido a Whedon en el pasado.

También te puede interesar: Es un bufón: Ray Fisher responde a Joss Whedon y sus quejas sobre su trabajo

En marzo de 2017 se dio a conocer que Zack Snyder dejaría la producción de Liga de la Justicia - 41%, debido a una tragedia familiar por la que no se sentía con ánimos de continuar; en su lugar pusieron a Joss Whedon, de quien esperaban que entregara una película exitosa, ya que él era el responsable de Los Vengadores - 92% y Avengers: Era de Ultrón - 75%. El resultado fue más que lamentable, pero hubo pocos comentarios sobre los reshoots que realizó el director, hasta que en 2020 Ray Fisher comenzó a publicar tuits donde confesaba que Whedon se había portado de forma nefasta con el elenco.

Las declaraciones de Fisher llevaron a Warner Media a realizar una investigación que llevó al despido de Joss de su serie The Nevers - 44%, pero antes de eso, hubo algunos que lo defendieron, como el actor Alan Tudyk, quien dijo que no podía creer lo que se estaba diciendo del director. Si bien James Gunn no escribió algo al respecto, sí dio un like a ese tuit de Tudyk.

En medio de la controversia por la reciente entrevista de Whedon, Fisher aprovechó que Gunn estaba aclarando un like polémico de su pasado, a un tuit que insultaba al director David Ayer, responsable de Escuadrón Suicida - 25%. El intérprete de Cyborg en el universo cinematográfico de DC aprovechó la ocasión para pedirle cuentas al director sobre el like que dio al tuit de Tudyk que defendía a Whedon. Esto fue lo que le respondió Gunn:

También lee: Joss Whedon disfrutaba y presumía de hacer llorar a las mujeres, revela guionista de Firefly

You got it. Shortly after Alan tweeted this he apologized for commenting on a situation he knew nothing about. I read what Alan said & I thought, “Damn, he’s right.” It was something I knew nothing about & I shouldn’t have liked the tweet.