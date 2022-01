Tráiler de Moon Knight habría revelado existencia de Doctor Doom en el MCU

Ayer por la noche, durante la luna llena, se lanzó a través de redes el primer tráiler oficial de Moon Knight, la esperada serie de Marvel Studio que tendrá a Oscar Isaac como estrella principal. Las imágenes del avance nos invitan a un viaje emocionante pero también podrían incluir atisbos hacia otra líneas que el MCU quiera seguir. Casi al final del tráiler se ha detectado una interesante referencia que podría estar relacionada con un villano muy famoso de los cómics Marvel.

En Moon Knight, Oscar Isaac interpreta a Steve Grant, quien poco después es revelado como Marc Spector, un mercenario que padece de un grave caso de trastorno de identidad disociativo. En los casi dos minutos de duración que tiene el avance, podemos observar que el personaje estelar sufre por su condición y es empujado a todo tipo de situaciones desafortunadas, pero hay un poder grandioso que guarda bajo la manga. Seguramente los fans más leales de las historietas conocen todos los detalles.

Ahora bien, si pausamos el nuevo tráiler durante el minuto 1:27, notaremos que Marc conduce un vehículo a toda velocidad, parece despertar de una pesadilla y observa con horror la pistola que lleva en la mano, soltándola inmediatamente. Si nos fijamos en las cajas que están tras el asiento del piloto, podemos ver que llevan rotuladas las letras “Von D”. No son pocos los fans que ya están tomando este detalle como un guiño a Victor Von Doom o Doctor Doom, el emblemático supervillano comúnmente asociados a los 4 Fantásticos. ¿Marvel Studios está a punto de dar el gran paso con este personaje?

Doctor Doom ya fue interpretado por Julian McMahon en Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y en Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37%; en Los 4 Fantásticos - 9% de 2015, el papel quedó en manos de Toby Kebbell. Aunque estas películas no recibieron críticas positivas, sí marcaron una precedente en la historia del cuarteto. Fox hizo el intento con estos personajes, no obstante, desde que Marvel Studios compró Fox, todas las decisión sobre lo que se hace (o no) con los héroes está en sus manos.

Por el momento no existen novedades sobre los planes de Kevin Feige para los 4 Fantásticos, sin embargo, hace algunos días varios influencers reconocidos de Internet informaron a manera de rumor que Reed Richards/Mr. Fantastic podría aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mientras que algunos sostuvieron que John Krasinski será el elegido para interpretar a una variante del personaje, otros dicen que Marvel Studios todavía no ha elegido al actor. Esta información debe ser tomada con precaución ya que no viene de fuentes oficiales pero sí de cuentas que en el pasado han compartido información que tiempo después se hace realidad.

In the Multiverse of Madness es la siguiente película del MCU y promete ser completamente espectacular. Se dice que los cameos serán tantos que los fans ni siquiera lo pueden imaginar y que aspira a ser mucho más grande que Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. Esta película se ha retrasado en un par de ocasiones debido a la pandemia de coronavirus pero finalmente llegará a salas de cine el próximo 4 de mayo. ¿Podrá convertirse en una de las cintas más taquilleras del año?

El primer capítulo de Moon Knight llegará a la plataforma de Disney Plus el 30 de marzo y sus posteriores entregas serán lanzadas de forma semanal, tal y como The Walt Disney Company lo ha estado haciendo con sus grandes hits de Marvel Studios y Star Wars.

