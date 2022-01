Peacemaker: Actor de Judomaster defiende a James Gunn por críticas sobre estereotipos asiáticos

Una de las sorpresas de enero ha sido Peacemaker - 86%. La serie creada por James Gunn y con John Cena como protagonista debutó la semana pasada. En el tercer episodio, aparece un nuevo superhéroe, se trata de Judomaster, interpretando por Nhut Le, actor que refutó las críticas por estereotipos asiáticos que un usuario encontró en el show de HBO Max.

En un tuit que después borró, un usuario de Twitter se quejó de que el personaje de Judomaster fuera representado como pequeño, afeminado, experto en artes marciales y víctima de comentarios racistas por parte de Peacemaker, el protagonista. Todo esto, aseguraba, formaba parte de estereotipos asiáticos. No obstante, Nhut Le, el intérprete de dicho papel, refutó esto al explicar por qué le parece que su lectura del mismo está equivocada:

Estoy más ofendido por el hecho de que tú me llamaste todas esas cosas. James Gunn de hecho hizo al personaje un cabrón que pudo con dos tipos enormes a pesar de su tamaño. El hecho de que lo que le dice Peacemaker ni siquiera lo afecte debería decirte más.

I’m more offended by the fact that you called me all those things. @JamesGunn actually made the character a badass who took down huge guys despite his size. And the fact that what PM says to him doesn’t even phase him should be more telling. https://t.co/6aRapq2hJM — Nhut Le (@itsnhutle) January 17, 2022

Gracias por tu apoyo. En ningún momento en el set o de otra forma me sentí menos. Ellos dicen que la representación importa. ¿Significa que sólo hay que representar al “modelo asiático” alto, masculino y fuerte? Bueno, pues hola, yo también estoy aquí. ¿Quién me va a representar a mí?

Thank you for your support. Not once on set or otherwise have I felt less than in any way. They say representation matters. Does that mean only represent the “model Asian” tall masculine strong? Well hi, I’m here too, who’s gonna represent me? — Nhut Le (@itsnhutle) January 17, 2022

En la serie, Judomaster es el guardaespaldas de un senador que esta en la lista de objetivos a asesinar de Peacemaker. Cuando el protagonista, y su mejor amigo Vigilante, están a punto de acabar con él, el personaje de Le aparece y los noquea a ambos. Luego los lleva al sótano de la casa de su objetivo en donde el senador, que luego se revela como un alienígena encubierto, los tortura para obtener información de ellos.

La serie, como se hace evidente en particular por el padre del protagonista, trata sobre combatir ideas y prejuicios racistas. Aunque no se hace explícito en el programa, la idea es revelar que Peacemaker no es, totalmente, el extremista que supuestamente es. De ahí que, justo en ese mismo episodio, falla en asesinar a la familia del senador y se revela que no puede usar armas que no tengan grabado su distorsionado símbolo de la paz en ellas.

Más tarde, Le respondió a otros tuits con observaciones similares. En una, por ejemplo, respondió a un usuario enojado porque según él se había hecho más pequeño a Judomaster con efectos digitales. El actor explicó que de hecho él es así de pequeño y que para él también es importante cambiar la forma en la que se ve a los asiáticos en los medios particularmente frente a la xenofobia y racismo que despertó con la pandemia.

Todavía no queda claro qué papel jugará Judomaster en el show y si está totalmente consciente del Proyecto Butterly. No obstante, es bueno saber que el actor aprueba el personaje y que no fue víctima de ninguna clase de discriminación pese a los temas que explora la serie. Peacemaker - 86% lanzará un episodio nuevo en HBO Max los jueves de cada semana y se compone de un total de ocho.

