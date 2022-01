Batgirl: nuevas fotos del set muestran a Leslie Grace como Barbara Gordon en acción

El pasado 14 de enero, Leslie Grace, actriz interpreta a Barbara Gordon/Batgirl en la nueva cinta de DC Films Batgirl, compartió a través de redes sociales la primera imagen oficial de la película. En esta, tuvimos un primer vistazo de Grace usando la vestimenta que portará en el filme, junto a unas palabras inspiradoras, que al parecer son parte de la trama. Esta presentación del atuendo de Barbara fue elogiada por muchos, ya que el traje era muy parecido al clásico de los cómics. Por otro lado, hubo a quienes la apariencia de la joven no les gustó para nada, argumentando que llegaba a confundirse con un cosplay.

No te pierdas: Michael Keaton revela el motivo por el que decidió regresar como Batman en The Flash

Independientemente de las opiniones polarizadas que la nueva imagen de Batgirl ha obtenido recientemente, la emoción por ver el largometraje no cesa, y ahora, nuevas fotos y videos del set de esta nueva producción de DC han llegado a la Internet para mostrarnos un poco más de Grace en su emocionante rol. Además de conseguir tomas más variadas del traje, hubo un detalle que no había sido compartido en la foto oficial que la protagonista enseñó en su Twitter, un accesorio importante que el icónico personaje utiliza en los cómics: unos goggles. Te dejamos a continuación las publicaciones con las fotos del set:

Aquí hay una foto más clara de #Batgirl usando una especie de gafas protectoras. [Splash News]

Here’s a clearer shot of #Batgirl wearing some sort of goggles 🦇



[📸Splash News] pic.twitter.com/NAYC6bzZdc — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

Primer video de #Batgirl (ya sea Leslie o su doble) disfrazada en el set. [@gryffindorboy30]

First set video of #Batgirl (either stuntwoman or Leslie) in costume 🦇



[🎞 @gryffindorboy30] pic.twitter.com/ddAagCc39u — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

No te vayas sin leer: Batgirl: Nuevas imágenes confirmarían regreso de Lex Luthor y Vicki Vale, y la Corte de los Búhos en el DCEU

¡Leslie Grace disfrazada en el set de Parnie Street! #Batgirl [@gryffindorboy30]

Leslie Grace in costume on set in Parnie Street! #Batgirl 🦇



[📸 @gryffindorboy30] pic.twitter.com/lW00cboF4u — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

Batgirl ha utilizado varios tipos de anteojos o goggles (infrarrojos, visión nocturna, etc.) en los cómics a lo largo de los años, aunque en realidad nunca se consideraron un elemento permanente de su disfraz. Dejando a un lado las gafas de protección, este traje en las nuevas fotos parece ser el mismo atuendo que Grace lucía en la imagen oficial y hasta ahora esta apariencia es la única que la actriz o algún otro medio ha mostrado de la cinta. Esperamos que no pase mucho tiempo para ver más detalles de este largometraje que tiene a varios mordiéndose las uñas.

En mayo de 2016, el personaje de Barbara Gordon/Batgirl tenía el potencial de aparecer en Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, filem protagonizado por Margot Robbie como Harley Quinn. Finalmente Batgirl no fue incluida en la película debido a que DC Films consideró opto por darle una película en solitario a la heroína. Originalmente era Joss Whedon (Liga de la Justicia - 41%, Los Vengadores - 92%, Avengers: Era de Ultrón - 75%) quien escribiría, dirigiría y produciría el largometraje, sin embargo, el cineasta abandonó el proyecto en febrero de 2018, pues se dice que no pudo desarrollar una historia apropiada para la película.

Después de la salida de Joss Whedon, Christina Hodson fue contratada para escribir un nuevo guión en abril de 2018, con Adil El Arbi y Bilall Fallah contratados para dirigir en mayo de 2021, cuando se confirmó que la película era una película original de HBO Max. Grace fue elegida ese mismo julio y el rodaje comenzó a fines de noviembre en Glasgow. Batgirl aún no tiene una fecha exacta de estreno, pero está confirmado que llegará a HBO Max en algún momento este 2022.

Por si te lo perdiste: Dylan O'Brien podría convertirse en el nuevo Robin en la cinta de Batgirl