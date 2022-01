Michael Keaton revela el motivo por el que decidió regresar como Batman en The Flash

Meses atrás se confirmó que Michael Keaton regresará como Batman en la película de The Flash, la versión de los noventa pero con varios años encima, en plena madurez. Los fans del actor y el superhéroes se emocionaron ante la perspectiva y ahora la estrella habla sobre los motivos que lo impulsaron a volver al personaje. Estamos a punto de ser testigos del Bat-Verse y muchas sorpresas podrían llegar. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Batgirl: se revela primera imagen oficial de Leslie Grace como Barbara Gordon

Michael Keaton se abrió paso como el Caballero Oscuro en 1989 con Batman - 72%, una película que preparó al cine de superhéroes tal y como lo conocemos ahora. Varias de las cintas del personaje se han convertido en verdaderas obras de culto y todavía vienen más en camino. Keaton ya grabó su retorno como el heredero Wayne, una versión mucho más madura y experimentada, con cambios impredecibles para el Universo Extendido de DC que ahora mismo todo mundo está esperando.

Durante su intervención en The Jess Cagle Podcast With Julia Cunningham (vía Den of the Geek), Michael confesó que incluso antes de que Warner lo volviera a contactar para ser Batman, él ya había pensado seriamente en su regreso: “Pensé: 'Vaya, ¿cómo sería eso?' Y luego, coincidentemente, hubo rumores y recibí una llamada de Warner Bros. Querían hablar conmigo sobre algo y había indicios de Batman.” Por supuesto que los fans de aquella clásica encarnación quedaron encantados ante la buena nueva del retorno.

Te invitamos a leer: Batgirl: Nuevas imágenes confirmarían regreso de Lex Luthor y Vicki Vale, y la Corte de los Búhos en el DCEU

Keaton reveló que fue el guión de The Flash lo que lo motivó a utilizar la capa de Batman una vez más, declarando que jamás hubiera aceptado el papel con una mala historia:

Tiene que ser bueno. No hay razón para hacerlo si no es bueno. Realmente no va a cambiar nada. Y simplemente salté y me divertí. ¿Y por qué no? Ya sabes, quiero decir, el director Andy Muschietti es fantástico y es realmente creativo. No sé. Es divertido.

The Flash es una de las películas que a paso muy lento tomó forma en las oficinas de Warner Bros. El velocista del DCEU tuvo un camino algo complicado hasta la consolidación de su aventura en solitario, con numerosos directores y guionistas desfilando y aspirando al proyecto. Grant Morrison y Ezra Miller trabajaron durante meses en un guión para la película inspirado en el cómic de Flashpoint, sin embargo, cuando lo presentaron a los ejecutivos de la empresa fue rechazado sin remedio. Pero las cosas toman su curso y muy pronto tendremos la esperada aventura del héroe veloz.

La esperanza de los fans del DCEU está puesta en la película de The Flash y con justa razón. A estas alturas podemos decir que la saga carece de una estructura realmente sólida y un desarrollo satisfactorio, encontrándose muy lejana a un orden del tipo Marvel Studios, en el que los personajes principales han sido honrados una y otra vez con excelentes decisiones por parte de los altos ejecutivos. En Warner Bros. no parecen tener mucha idea sobre los pasos que darán a continuación pero el público no pierde la esperanza de que en el futuro harán lo correcto.

De acuerdo con la información oficial, The Flash llegará a las salas de cine el 4 de noviembre de 2022. ¿Será capaz de convertirse en una cinta taquillera del año? Es obvio que aparece en fila como competencia de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pero, ¿tiene lo necesario para triunfar y al mismo tiempo presentar una historia sólida?

También puede interesarte: RUMOR: Batgirl podría dar paso a la película de Nightwing