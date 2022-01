Joss Whedon critica el reshoot de Liga de la Justicia y el comportamiento grosero del elenco

Aunque la popularidad de las películas de superhéroes asegura franquicias millonarias y la lealtad del público, DC ha tenido algunos problemas para encontrar su propio camino. Por suerte, en los últimos años la marca cambió muchos aspectos que han servido para mejorar el panorama. Quizás el momento más crítico fue con la producción de Liga de la Justicia - 41%. En este punto, Zack Snyder era visto como la figura que estaba arruinando la saga y su salida se consideró una gran oportunidad para que Joss Whedon enderezara las cosas. Ya todos conocemos el resultado, mismo que también inició la caída de este director, quien por primera vez desde el estreno decidió hablar sobre el asunto.

Sigue leyendo: Joss Whedon estaría tratando de salir de la lista negra de Hollywood

Joss Whedon era considerado uno de los directores más eficientes al momento de hablar de películas de superhéroes. Además de ser el creador de Buffy, siempre se nombró a sí mismo como un fan que podía contactar con el público para entregar algo de calidad. En sus manos quedó la filmación de Los Vengadores - 92%, misma que funcionó muy bien en su momento. Sin embargo, el éxito no lo pudo repetir con Avengers: Era de Ultrón - 75%, pues el UCM ya estaba pasando por ciertos cambios que requerían atención y él quedó como una figura pasada de moda, fácilmente superada por Anthony Russo y Joe Russo.

Sin embargo, su reputación se mantenía y cuando él llegó para tomar las riendas de la producción de Liga de la Justicia, el público y los especialistas esperaban que fuera el gran momento de DC. En ese tiempo, además de los constantes ataques contra Snyder, se habló mucho sobre tener a Whedon para otros proyectos de la marca y se le asoció por años al proyecto de Batgirl. El problema no fue que el corte final de Liga de la Justicia fuera una gran decepción para todos, ni que la edición resultara en uno de los mejores ejemplos de lo que sucede cuando se tienen dos directores y cero visión. El verdadero problema vino después, cuando Ray Fisher, quien interpreta a Cyborg, comenzó a revelar todas las terribles acciones del director detrás de cámaras.

Por supuesto, como ya es costumbre, la gente no sólo no le creyó al actor, sino que también dijeron que sólo lo hacía por fama. Dos cosas hicieron que lo tomaran seriamente. Por un lado, Snyder confirmó muchas de las escenas eliminadas y comenzó a publicar detalles sobre su versión de la película, lo que eventualmente llevó al mundo a pedir el estreno de su película. Por el otro lado, Gal Gadot, una de las actrices más queridas y populares del momento confirmó los malos tratos de parte de Whedon. Aunque la actriz no comparte las quejas sobre Warner como empresa, sí reveló que el director amenazó con destruir su carrera durante los reshoots.

También te puede interesar: Gal Gadot confirma que Joss Whedon la amenazó con hacer su carrera "miserable"

Con los movimientos en contra del abuso dentro de la industria, tampoco tardaron en llegar las primeras acusaciones de este estilo contra Whedon y a partir de este punto las cosas se vinieron abajo para él. Durante todo este tiempo, el director siempre se mantuvo al margen de los comentarios, pero ahora por fin decidió dar su versión de los hechos en una entrevista para NY Magazine, publicada por un usuario en Twitter conocido como Jumbled Beats. En esta charla, el creador aprovecha para defenderse y criticar al elenco de Liga de la Justicia. Para empezar, el director dice que Warner lo contrató para arreglar el trabajo de Snyder porque ya no creían en su visión y que él de verdad pensó que podía ayudar, pero ahora considera esta decisión la peor de su vida. Según explica, Snyder había acostumbrado al elenco a improvisar sus líneas porque ellos conocían a sus respectivos personajes, pero Whedon llegó con un guion claro y la intención de que todos respetaran lo que había escrito, cosa que causó un gran conflicto en el equipo. En su relato, Gadot alguna vez dijo que él no entendía cómo hacer una cinta de superhéroes, cosa que lo ofendió pues había dedicado los últimos años al UCM y las entregas habían sido muy exitosas.

Al mismo tiempo, Whedon da a entender que Snyder pudo manipular a Ray Fisher para que comentara que la edición de sus escenas era por una cuestión racista y no por una técnica. El también guionista explica que el joven actor trabajó de cerca con Snyder para desarrollar a Cyborg y que le molestó que no lo tomara en cuenta para los cambios, pero en esta charla, el director dice que también decidió cortar a Fisher porque actuaba mal. Según él, el actor está mintiendo abiertamente y le parece que tiene una agenda propia:

Estamos hablando de una fuerza malévola. Estamos hablando de un mal actor en los dos sentidos.

Un elemento del equipo recuerda que hubo un punto en el que Whedon paró la filmación y anunció que nunca había trabajado con un elenco tan grosero, comentario que los dejó en silencio absoluto. Siguiendo esta línea, cuando se le pide aclarar la amenaza que le hizo a la intérprete de Mujer Maravilla - 92%, el director comentó:

Yo no amenazo a las personas. ¿Quién hace eso? El inglés no es su lengua materna, y yo suelo ser odiosamente florido en mi discurso.

En un correo respondiendo a esta entrevista, Gal Gadot reafirmó su postura y aclaró que entendió perfectamente las palabras de Whedon.

En principio, todas estas controversias lo alejaron del mundo de los superhéroes, pero no le quitaron la posibilidad de seguir trabajando. Joss Whedon creó la serie The Nevers - 44% y sirvió como showrunner durante su primera temporada. Sin embargo, los comentarios sobre sus acciones, que ahora incluyen a actrices del pasado con las que trabajó en Buffy y Angel, aseguraron que las productoras le pusieran un alto. Al final, Whedon dejó la producción de su nueva serie y como cierre de la entrevista comentó que no ignora la extraña ironía de que hace años él fuera el máximo representante del feminismo y la alianza con los personajes que creaba y que ahora sea visto como un misógino que no merece crédito.

No te vayas sin leer: Joss Whedon disfrutaba y presumía de hacer llorar a las mujeres, revela guionista de Firefly