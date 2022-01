Tim Allen vuelve como Papá Noel en una serie de Santa Cláusula para Disney Plus

Un día un hombre no tan cercano a los festejos navideños, con evidentes conflictos familiares, se topa con un misterioso hombre que intenta entrar a su casa. Con el objetivo de proteger su propiedad, Scott Calvin (Tim Allen) hiere de gravedad al intruso. Una vez en el suelo, el propietario de la casa descubre que ese hombre era nada más y nada menos que Santa Claus. ¿Será posible? ¿O simplemente el hombre ya está delirando por el duro golpe?

Papá Noel le otorga una misión a Calvin, no puede haber Navidad y los regalos no llegan a los hogares, por lo que el robusto y encantador hombre le da una tarjeta a Scott que resulta ser una cláusula que indica que ahora él será el sucesor de Santa, lo quiera o no. A partir de ese momento el protagonista se enfrenta a toda una aventura que le hará ver más allá del festejo, y se trata de la importancia de la familia a pesar de las fracturas.

The Santa Clause - 60% fue todo un éxito para 1994 bajo la dirección de John Pasquin (Miss Simpatía 2: Armada y Fabulosa - 15%); en 2002 se lanzó una secuela en donde un Santa robot hace de las suyas y, una vez más, pone la Navidad – y la vida de Calvin – de cabeza. Para 2006 se lanzó la última entrega de la trilogía, Santa Clausula 3: Por una Navidad sin Frío - 15%, en donde Martin Short daría vida Jack Frost, que no es tan bueno como se retrata en otros lugares.

A pesar de que la última película no tuvo las mejores críticas, la versión de Santa Claus de Tim Allen es difícil de olvidar, sobre todo al tratarse de una estrella de las sitcoms de los noventa. Ahora, quienes crecieron con la imagen de ese Santa, podrán tener un reencuentro con él a través de Disney Plus con una serie que ya está en desarrollo protagonizada por el mismo actor de Mejorando la Casa.

De acuerdo a lo que se informa en Comic Book, Allen será productor de este proyecto, mientras Scott Burditt, creador de la serie protagonizada por el mismo actor Last Man Standing, será showrunner. La serie correrá bajo la producción de Disney Branded Television y 20th Television. En este programa el público verá a un Scott Calvin de 65 años que es consciente de que pronto deberá ceder su puesto y, sobre todo, buscará llevar a su familia al mundo normal, sobre todo los dos hijos que nacieron en el Polo Norte.

En este nuevo camino, Papá Noel no sólo tendrá que volver a adaptarse a la vida común, sino que deberá hacer un arduo trabajo para encontrar a su reemplazo que sea capaz de seguir el ritmo de su trabajo. Este personaje en particular le valió a Allen un reconocimiento en los People's Choice Award, mismo premio que obtuvo durante ocho años consecutivos por su papel en Mejorando La Casa de ABC, además de su Globo de Oro en 1994.

Cabe mencionar que Tim Allen ya cuenta con una amplia carrera en colaboración con Disney, de hecho, con el mismo equipo creativo de Santa Cláusula lanzó proyectos como Jungle 2 Jungle y Un Papá Con Pocas Pulgas - 26% en 2006, sin olvidar su paso por una de las franquicias más importantes – o la más importante – de Pixar, prestando su voz al legendario Buzz Lightyear en todas la películas y cortometrajes de Toy Story - 100%.