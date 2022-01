Black Panther: Wakanda Forever reanuda su rodaje con Letitia Wright al frente

Pantera Negra - 90% se convirtió en un éxito para Marvel en muchos sentidos. Además de ser considerada una de las cintas en solitario mejor logradas de la marca, también sirvió como vía para presentar mayor diversidad en sus filas y lanzar a la fama a Chadwick Boseman. Como punto extra, el villano de la película, interpretado por Michael B. Jordan, es uno de los más interesantes que se han presentado, y esto es mucho decir considerando que los enemigos siempre son el punto flojo de las entregas. La secuela rápidamente se convirtió en uno de los proyectos más esperados por el público, pero ha pasado por varios problemas internos. La buena noticia es que parece que todo seguirá su curso ahora que ya reanudaron la filmación.

La inesperada muerte de Boseman alteró muchísimo a los seguidores del superhéroe y el planteamiento que los ejecutivos de Marvel tenían para el futuro del personaje. Su partida dividió al público entre aquellos que pedían un sustituto y aquellos que preferían no tocar el legado del actor. Marvel-Disney apoyó la última opción, asegurando que la segunda parte se concentrará en Wakanda como nación, donde los personajes interpretados por Danai Gurira, Lupita Nyong'o y Winston Duke cobrarán mayor importancia. Sin embargo, a pesar de esta idea, no se puede escapar al hecho de que el título de Black Panther ya se presentó y debe quedar en manos de un nuevo protagonista, y aunque nada se ha confirmado lo lógico sería dejarlo en manos de Letitia Wright, quien dio vida a Shuri en la primera entrega.

El problema es que la imagen de la actriz cambió rápidamente y la percepción del público sobre ella también. Cuando se estrenó Pantera Negra, todos estaban encantados con Shuri, quien tiene una inteligencia y perspicacia sin igual. Luego la vimos en Avengers: Infinity War - 79%, donde volvió a sobresalir gracias a su presencia frente a la cámara. El asunto es que fuera de los sets de filmación las cosas son muy distintas. En sus redes sociales, Wright ha publicado varios mensajes antivacunas y su posición ante ciertos temas ya alejó a muchos fans, quienes no desean verla como líder ni como la encargada de seguir con el legado de Black Panther. Los nuevos protocolos de salud y los chismes sobre si la intérprete se había o no vacunado comenzaron a ser más importantes que la producción misma.

El panorama no mejoró cuando Letitia Wright salió herida al filmar un stunt importante para la película. Un comunicado oficial de parte de los productores indicaba que toda la filmación debía detenerse hasta que la actriz se recuperara, noticia que parecía confirmar también su nuevo estatus como protagonista. A pesar de esto, Black Panther: Wakanda Forever no ha cambiado su fecha de estreno en 2022, en un movimiento que parece poco realista.

Las cosas podrían cambiar ahora que Wright está lista para volver a la filmación. Según The BBC (vía ComicBook.com), hoy se reanudó oficialmente la producción de la película en el Reino Unido. La actriz se lastimó en agosto y la filmación se suspendió a mediados de noviembre, dándole oportunidad para recuperarse por completo. Para mantener su fecha de estreno para el 11 de noviembre de este año, la producción necesita ser muy eficiente, libre de otros problemas y con el mínimo de reshoots, para que exista un margen apropiado para la edición y la post-producción. No sería nada raro en este punto, y con la nueva ola de la pandemia cambiando también los planes, que Marvel decida retrasar su llegada a cines, pero nada se ha dicho por el momento.

La trama se mantiene en secreto y a diferencia de otras producciones de la compañía, no se han filtrado detalles desde el set de filmación. El público en este punto está algo ansioso por la secuela, pues no saben qué esperar de ella. La sensación de vacío provocada por la falta de Boseman será inevitable, pero la cinta podría volverse una grata sorpresa si logra superar las expectativas.

De igual forma, se espera que los fans estén listos para recibir a Letitia Wright en esta nueva etapa como protagonista, más allá de si se queda o no con el título de Black Panther. Sobre eso también se han disparado los rumores, con algunos indicando que Disney ya le pidió a la actriz mayor discreción en sus redes sociales. Definitivamente se trata de un gran riesgo, pero Marvel está en una etapa de cambios, así que eso podría ser un punto a su favor.



