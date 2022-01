Secuela de The Batman podría adaptar el famoso cómic No Man's Land

The Batman llegará muy pronto a las salas de cine y los fans están a la espera. Matt Reeves se encargará de dirigir la nueva aventura del Caballero Oscuro y esperamos que esta primera historia sea impulso suficiente para otras en el futuro. A través de redes sociales se desvelan interesantes detalles sobre la secuela de esta cinta, señalando que será una adaptación de Batman: No Man's Land, famoso cómic de DC que cuenta una de las narraciones más particulares del superhéroe. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

De acuerdo con la sinopsis ofrecida por Warner, The Batman nos presentará a un Bruce Wayne relativamente nuevo en su trabajo como guardián de ciudad Gótica. El protagonista deberá enfrentar a algunos de los villanos clásicos del lore con la ayuda de importantes aliados como Alfred Pennyworth, James Gordon o Selina Kyle. Este nuevo Batman luce mucho más joven que los últimos dos, por lo que su historia podría extenderse durante años (si es que Matt Reeves saca adelante el trabajo sin enfurecer a los fans o a Warner).

De acuerdo con @MyTimeToShineH, popular tuitero que conoce todos los detalles sobre el cine de superhéroes y que muy de vez en cuando publica rumores que terminan haciéndose realidad, la secuela de The Batman funcionará como una adaptación de No Man's Land. Este cómic lanzado hace más de 20 años, contó con escritores como Bob Gale , Greg Rucka , Devin Grayson, Alex Maleev, Ian Edginton, Dale Eaglesham, entre muchos otros; y ha pasado a ser una de las historietas de oro del personaje.



The Batman sequel will adapt No Man's Land — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 13, 2022

En No Man's Land, ciudad Gótica es arrasada por un fuerte terremoto que para siempre cambia el estilo de vida de sus habitantes. Las autoridades recomiendan abandonar el lugar y se encargan de demoler los puentes que conectan el territorio con el resto del país y del mundo. Junto con algunos aliados, Batman intenta salvar a la ciudad en la medida de lo posible, sin embargo, debe hacer frente a algunos villanos conocidos, quienes se han hecho de poder en la ciudad y buscan sobrevivir.

Es obvio que El Caballero de la Noche Asciende - 87%, la película de Christopher Nolan de 2012, tomó inspiración de No Man's Land al poner de cabeza a ciudad Gótica luego de que Bane destruye los puentes y deja las calles a merced de delincuentes y otros villanos ya vistos. Será interesante descubrir si el rumor de @MyTimeToShineH es verdad y si la secuela de The Batman será una adaptación fiel del cómic o se tomará sus libertades creativas. La nueva película se estrena en cine el 4 de marzo, esperamos que Warner Bros. no cambie la fecha.

Mientras tanto, los fans del Universo Extendido de DC, saga muy a parte de The Batman, ya están esperando la aparición de otros Batman en The Flash. Hace tiempo se confirmó el regreso de Ben Affleck y Michael Keaton con sus respectivas encarnaciones del héroe, por lo que tendremos que estar muy al pendiente con lo que hace Warnes con estas versiones. Algunos rumores sostienen que The Flash eliminará del canon todas las películas del Snyder-Verso, perspectiva que no tiene muy contentos a los fans, ¿de verdad los ejecutivos siquiera imaginaron el efecto de lo que una alternativa como esa podría tener sobre los fans? La película llegará a las salas de cine el 4 de noviembre.

