Ben Affleck explica por qué no quiso participar en The Batman

A lo largo de su historia, Batman ha tenido a numerosos actores que le dan vida en la pantalla chica y grande; uno de ellos es Ben Affleck quien durante algunos años se dedicó a interpretarlo para el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero las cosas no salieron como esperaba y llegó un momento en el que decidió no continuar en el papel. Durante una reciente entrevista con LA Times, Affleck revela los motivos que lo llevaron abandonar The Batman , cinta que en un principio iba a dirigir.

Ben se inició como Bruce Wayne en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, película de 2016 que pasó entre los fans y la crítica con algunos comentarios encontrados, recibiendo calificaciones muy malas por parte de medios importantes. El caballero oscuro de Affleck inició su camino con el pie izquierdo y las cosas no mejoraron con Escuadrón Suicida - 25% y Liga de la Justicia - 41% pocos años después. Llegado a ese punto, Ben ya no se sentía tan entusiasmado con la perspectiva de The Batman. Aquí sus recientes declaraciones sobre dejar la película:

Le eché un vistazo a eso (dirigir a Batman) y pensé: ‘No voy a ser feliz haciendo esto. A la persona que hace esto le debe encantar.’ Se supone que siempre debes querer estas cosas, y probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 años o algo así. Pero fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena. Es simplemente un beneficio maravilloso de reorientar y recalibrar tus prioridades que una vez que comenzó a ser más sobre la experiencia, me sentí más a gusto.

La inminente salida de Ben Affleck del DCEU está dejando muy consternados a varios fanáticos quienes veían en él al mejor Batman que el mundo ha conocido, claro que esta aseveración puede sujetarse fácilmente al debate. No obstante, es imposible negar que el Bruce Wayne de Affleck ha dejado una huella profunda en la cultura popular, nos mostró a una versión mucho más madura y oscura del personaje. Aunque las tres películas en las que apareció no destacaron por su calidad, Ben nos dejó un trabajo inolvidable en cada una. Es un Batman que no se olvidará jamás.

Ben Affleck tiene la intención de decir adiós a su versión del superhéroe con la película de The Flash, algo que seguramente lastimará a los fans del DCEU que están buscando desesperadamente la restauración del Snyderverse tras el éxito de la cinta en la plataforma de HBO Max. La vida sigue para Affleck y es obvio que no quiere quedarse estancado en el papel del Caballero Oscuro. De acuerdo con IMDb, The Flash llegará a salas de cine el 4 de noviembre de este año.

El Universo Extendido de DC todavía tiene algunas sorpresas para nosotros en el futuro, incluyendo nuevas aventuras con los queridos personajes de la Liga de la Justicia. Tan sólo esperamos que los altos poderes de Warner Bros. tomen las mejores decisiones para sus personajes y sus fans, ya han dejado pasar muchas, demasiadas oportunidades para ser los mejores de la industria y el género. Por otro lado, al cine de superhéroes le espera un brillante año con todos los estrenos que nos tiene preparados, ¿alguno de ellos será capaz de lograr lo alcanzado por Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%durante las últimas semanas? Está claro que el género sigue estando en la cima de las listas de consumo.

