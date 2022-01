Thor: Love and Thunder | Tessa Thompson asegura que Valkyrie tendrá poderes extraños y eróticos

A pesar del amor que le tienen al personaje, los fans del UCM saben que Thor - 77% y Thor: Un mundo Oscuro - 66% no están hasta arriba en la lista de los mejores títulos de la franquicia. Las primeras dos entregas funcionaron para establecer la dinámica entre Thor (Chris Hemsworth) y Loki (Tom Hiddleston), pero eso no era suficiente para hacer avanzar al protagonista, quien evolucionó mucho más en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Pero antes de este momento, se estrenó Thor: Ragnarok - 92%, cinta que logró capturar a los seguidores y que también presentó a Valkyrie con una Tessa Thompson lista para convertirse en una de las favoritas.

Aunque no forma parte de la línea principal de protagonistas, Valkyrie tuvo su momento en las últimas películas de Avengers. Además de aparecer en la batalla final, el personaje quedó como nueva líder de los Asgardianos, quienes sufrieron el ataque de Hela, la destrucción de su hogar y otro ataque de Thanos en poco tiempo. Después de que Thor fallara en su misión de asesinar al Titán, perdió también los ánimos para gobernar a su pueblo y es por eso que decide dejarle el puesto a su colega de confianza, mientras él se va en busca de un nuevo camino para redescubrirse como héroe.

Thor: Love and Thunder, también dirigida por Taika Waititi, buscará renovar a Thor y traerá de vuelta a Natalie Portman para darle un nuevo lugar a Jane Foster ahora como heroína. Por supuesto, Valkyrie aparecerá también, y sus fans mueren por saber qué se puede esperar de ella en esta nueva película. La información sobre esta cuarta parte ha sido escasa, pero ahora la propia Thompson nos ayuda a despejar algunas dudas, aunque también crea otras sobre el futuro de su personaje.

En una reciente entrevista con W Magazine (vía ComicBookMovie.com), la actriz explicó que Valkyrie tendrá nuevos poderes ahora que debe cumplir su deber como Reina de los Asgardianos. En los cómics, el personaje comparte ciertas habilidades con Thor, como la fuerza sobrehumana, la resistencia y la capacidad de sanar rápido. Sin embargo, también cuenta con un poder especial que le permite contactar con los muertos, elemento que Waititi parece querer rescatar de una nueva forma.

Según Tessa Thompson, su personaje podrá revivir a los muertos, aunque a veces el poder tendrá efectos secundarios:

Tiene habilidades muy raras, para ser honesta. Puede sentir cuando alguien está a punto de morir, y ella los lleva al Valhalla, que es esencialmente el más allá. Puede revivir personas. Pero cuando revive personas, a veces termina en sus cuerpos. Es algo raro. Puede ser muy erótico. Y luego tiene fuerza sobrehumana y es básicamente Dios.

En la tradición nórdica, las valquirias son las que llevan a los guerreros que mueren en batalla al más allá. El Valhalla no es accesible para todos, sino un privilegio por demostrar tu lealtad, tu fortaleza y tu sacrificio como luchador. En las historietas, algunas versiones del personaje comparten la habilidad que aquí se menciona sobre percibir la muerte de alguien, pues es así como la valquiria líder puede aparecer ante ellos, en persona o como una ilusión, para guiarlos en su último paso.

En los cómics no es raro que Jane Foster y Valkyrie trabajen juntas, así que podemos esperar mucho de esta unión. La trama se mantiene en secreto y lo único que sabemos por ahora es que Jane obtendrá los poderes de los dioses y que el enemigo a vencer será Gorr (Christian Bale), quien tiene las herramientas para asesinar dioses. También sabemos que Zeus, interpretado por Russell Crowe tendrá una participación importante, y veremos el regreso del elenco de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%. Si todo marcha bien la película se estrenará en julio de este año y podríamos tener un avance luego del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

