Thor: Love and Thunder | Nueva filtración revela la sorprendente armadura de Thor

El estreno de Thor: Love and Thunder está cada vez más cerca y poco a poco nos enteramos de interesantes novedades que fascinan a los más apasionados de Marvel Studios. A través de redes sociales se ha liberado una interesante imagen que ofrece un vistazo a lo que parece ser la próxima indumentaria del dios del trueno, una armadura bastante diferente a las que hemos visto en el pasado y que le concede un nuevo giro al personaje. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Aunque ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos a Thor en la pantalla grande, podemos asegurar que se trata de uno de los Vengadores favoritos de los espectadores. Chris Hemsworth se ganó el corazón del público desde 2011 y los años siguientes le han traído fama y fortuna, mayormente gracias al Universo Cinematográfico de Marvel. Thor: Love and Thunder es su nuevo trabajo en la saga y un póster filtrado de origen desconocido, pero compartido en redes sociales y por Comicbook, no muestra la poderosa armadura que lo veremos usar en las batallas que están por venir; incluso lo que adquirirá Jane Foster, la otra gran protagonista interpretada por Natalie Portman.

Leaked poster shows new Thor and Jane Foster armour, plus a potential new Black Panther 👀 pic.twitter.com/tvYlJLldkq — Cinematic Hub (@Cinematic_Hub) January 7, 2022

En cinta previas, Thor ya nos ha sorprendido con sus increíbles despliegues de poder en combate, incluyendo las dos últimas entregas de los Vengadores, éxitos de la pantalla grande en las que lo vimos arremeter con furia contra los antagonistas. El final de Avengers: Endgame - 95% unió su camino con los Guardianes de la Galaxia y muy pronto descubriremos hacia dónde se dirige su nueva vida ahora que se ha negado a gobernar Nueva Asgaard.

Thor: Love and Thunder será una adaptación libre de los cómics de The Mighty Thor, esa fascinante historia en la que Jane Foster se convierte en víctima del cáncer pero también en digna portadora del Mjolnir; al tomar el martillo se convierte en Thor y la enfermedad desaparece momentáneamente, sin embargo, cuando vuelve a su apariencia normal parece que no existe nada que pueda detener el progreso de lo inevitable. Será interesante descubrir hasta dónde llegará Taika Waititi, el director, al momento de ajustar la historieta a la pantalla grande.

Thor es el primer superhéroe de Marvel Studios en obtener su cuarta película en solitario y vaya que es digno de aplaudirse. Cuando los altos señores de Marvel Studios le concedieron a Taika la dirección de Thor: Ragnarok - 92% los fans no sabían qué pensar. Ya había estado al frente de proyectos como Entrevista con unos vampiros y Hunt for the Wilderpeople, pero algo tan gigante como una película de Marvel Studios, jamás. Ragnarok llegó a los cines en 2017 y fue un absoluto deleite para el público, una aventura divertida y emotiva que la convirtió en la más exitosa de las protagonizadas por el dios del trueno. Ahora los fans están ansiosos por ver regresar a Waititi para la secuela y Marvel Studios no podría estar más complacida.

Pero antes de ver Thor: Love and Thunder el próximo 8 de julio, los fans podrán disfrutar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 6 de mayo, la primera película oficial de Marvel Studios este 2022 y una aventura que promete ser completamente espectacular. El multiverso ya está aquí y Stephen Strange tiene muchos asuntos pendientes con amigos y enemigos, ¿logrará salvar la dimensión?

