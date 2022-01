Invencible es nombrada la mejor serie animada de 2021 por la crítica

Cuando Invencible - 100% se estrenó el año pasado en la plataforma de Amazon Prime Video, nadie esperaba que se convirtiera en un éxito animado capaz de llamar la atención de todo el mundo. La serie creada por Robert Kirkman fue aclamada por los críticos y vanagloriada por el público en general, haciendo de la primera temporada un triunfo inesperado que ahora ha sido nombrado como lo mejor de su género por Rotten Tomatoes en 2021. Está claro que los superhéroes continúan dominando el mercado y no tienen fecha de vigencia.

Invincible se basa en la historieta homónima sobre un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta. La adaptación animada contó con ochos y episodios, destacando las actuaciones de J.K. Simmons, Steven Yeun, Gillian Jacobs y Mark Hamill. Ahora, a través de redes sociales se informa que Invicible ha ganado el Golden Tomato, concedido por Rotten Tomatoes, a la serie animada con mejores reseñas de 2021. Con tantas aventuras de superhéroes que se sienten muy similares entre sí, esta producción de Amazon le concede un interesante giro a las cosas y se lleva los aplausos.

#Invincible wins the #GoldenTomato Award for Best-Reviewed Animated TV Series of 2021. https://t.co/rW2eTOKXNi pic.twitter.com/DTBsmCL3d6