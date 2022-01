Seguiré esparciendo amor: MJ Rodriguez responde a transfóbicos tras ganar su histórico Globo de Oro

Pose - 100%, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk , es considerada una de las series más importantes de esta época. Para empezar, el melodrama aborda el tema LGBTQ en los ochenta, momento histórico para la lucha de derechos y el encuentro con la pandemia de VIH. Por otro lado, para hacer justicia a estos personajes, se buscaron actores que en verdad formaran parte de la comunidad, lo que hace a este título el que más talento trans incluye entre sus filas, además de darle prioridad a las historias y figuras afroamericanas y latinas en Estados Unidos. El programa ha sido muy bien recibido por los críticos y el público, y de entre todos los involucrados es Mj Rodriguez quien siempre ha llamado más la atención.

Sigue leyendo: Emmys 2021: MJ Rodríguez es la primer mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en una Serie de Drama

La actriz ya había logrado una histórica nominación al Emmy y el domingo pasado recibió su primer Globo de Oro por su interpretación de Blanca Rodriguez, mujer trans diagnosticada con VIH y fundadora de Casa Evangelista, un hogar dedicado a recibir a aquellos que han sido rechazados por su familia o comunidad luego de abrazar su sexualidad y género. En la vida real, estas casas en específico no existieron, pero este tipo de apoyo en la comunidad LGBTQ sí. La idea era la de fomentar una nueva familia, usualmente con una madre como líder, donde la gente se pudiera sentir segura y contenta con su vida. Esta unión sirvió mucho al momento de iniciar la lucha por sus derechos, pues una misma casa podía incluir personas de diversos orígenes.

En la serie, el personaje de Blanca se volvió muy popular y para la tercera temporada se convirtió en la protagonista favorita de la audiencia. En estos capítulos podemos ver al personaje, ahora en los noventa, tratando de equilibrar varios elementos en su vida, como su nuevo trabajo, su nueva pareja y la idea de reorganizar Casa Evangelista. Desde el estreno se ha hablado mucho sobre el gran trabajo de MJ Rodriguez en el papel y no podía ser ignorada durante la temporada de premios.

Este año, los Globos de Oro no fueron televisados debido a todos los problemas internos que la marca está pasando. Desde hace años se ha hablado de que esta premiación debería actualizarse y tener mayor diversidad entre sus votantes. Este hecho se unió a la controversia causada por las nominaciones a Emily en París - 90% y el desprecio que se le tuvo a la serie I May Destroy You - 100%, considerada una de las mejores del año. Cuando se descubrió que varios de los votantes habían sido invitados a las grabaciones de Emily en París en aquel país, quedó claro que las cosas no habían sido muy limpias.

También te puede interesar: Emmy 2021: Billy Porter asegura que habrá más diversidad tras la nominación de MJ Rodriguez

La asociación esperaba arreglar su reputación este año, pero ninguna figura pública quiso involucrarse para presentar los premios, así que con la excusa de la pandemia se decidió simplemente anunciar a los ganadores por medio de redes sociales. En ese sentido, el premio de MJ Rodriguez es todavía más relevante. Aunque algunos lo puedan percibir como un reconocimiento hecho únicamente para aparentar, la verdad es que su trabajo sí es considerado de lo mejor de los últimos años, así que es perfectamente justo que se le premie por eso. Esto no impidió que muchos la atacaran con comentarios directos o en aquellas publicaciones donde se informaba que ganó.

Para la también actriz de Tick, Tick... Boom! - 93% los comentarios negativos sólo son prueba de que el trabajo que hace es importante, así como la historia que se cuenta en Pose y no dudó en publicar al respecto:

Hey I just want to say, I’m still on cloud 9. I will say this though. To the people who don’t see me as female or worthy of this award, I don’t care. I will still move how I always have and that’s through LOVE. The creator themselves put me here, and for that I will continue. 🙏🏽