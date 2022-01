¡Apágalo Otto! China crea sol artificial y Spider-Man 2 se vuelve tendencia en Twitter

Durante los últimos días, las redes sociales han estado muy pendientes de una reciente noticia que ha sorprendido a todo mundo. Medios como Live Science o Independent (vía Xinhua) reportaron que el reactor de fusión nuclear EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), un ambicioso proyecto de origen chino, ha alcanzado temperaturas récord, siendo declarado un “sol artificial”. Aunque la novedad ha llamado la atención de los internautas, una parte de ellos no ha podido evitar referenciar la trama de El Hombre Araña 2 - 93%, en la que el doctor Otto Octavius intenta recrear un sol que de energía a toda la ciudad.

De acuerdo con los medios especializados, el reactor de fusión chino logró una temperatura de 70 millones de grados Celsius durante poco más de 17 minutos, superando los números de otros proyectos similares en diferentes partes del mundo. Lo hecho por EAST es motivo de festejo debido a que fácilmente superó la temperatura en el núcleo de nuestro Sol, 15 millones de grados Celsius, y he de ahí el apodo que lo ha hecho viral. Gong Xianzu, investigador del Instituto de Física del Plasma de la Academia de Ciencias de China y director del proyecto, envió un comunicado sobre el gran evento.

La operación reciente sienta una base científica y experimental sólida para el funcionamiento de un reactor de fusión.

Al igual que el doctor Otto, la meta de los científicos chinos es crear una fuente de energía limpia que sea capaz de abastecer a su madre patria. Sin embargo, el pleno funcionamiento de un reactor no ha sido alcanzado en su totalidad, pues todavía no se ha hecho alguno que produzca más energía de la que consuma al momento de fusionar las partículas de plasma; las grandes ventajas de este tipo de energía es que no produce contaminación y los recursos necesarios para su producción no son tan difíciles de conseguir.

Pero mientras observamos el progreso de la ciencia y el mañana, los fans de El Hombre Araña 2 han llenado Twitter con publicaciones sobre los relativos peligros de un “sol artificial” basándose en la película. Esta cinta es uno de los grandes hitos del cine de superhéroes y ha ganado especial relevancia durante los últimos meses gracias a Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, la aventura más grande de 2021 vista en salas de cine, ¿volveremos a ver a los Spideys del multiverso?

Puedes ver un compendio de tuits sobre el “sol artificial” chino a continuación:

China crea su sol artificial:



Las personas normales /// los que vieron Spiderman 2 pic.twitter.com/kBJVGAa33D — Bboy_Panda (@Panda_luis10) January 11, 2022

Yo vi Spiderman 2 y sé cómo acaba esto pic.twitter.com/xVQdCgiGZu — frases dybala (@nicoverpuI) January 12, 2022

Otra vez China nos pone un paso más cerca de la extinción . Ahora crearon un sol artificial .



Se ve que allá no llego spiderman 2 de Tobey Maguire pic.twitter.com/oim7c7c5bz — Lean (@L34NR) January 11, 2022

en China no echaron Spiderman 2 o que, lo bueno de que explote y se cree un agujero negro que absorba el planeta es que la final del gran celesta se juega en casa 😎 https://t.co/MIv5YcNP1e pic.twitter.com/GggLvI38hE — イezcatイormentas⚡ (@TezcatStorm) January 11, 2022

Un sol artificial por parte de china, vaya 2022, va con todo.



Este es el año de Spiderman 2. Jajaja.#SpiderMan2#China pic.twitter.com/TM7c17hRaz — ∆The God of the incredible∆ (@__TheGod_) January 11, 2022

China crea un Sol artificial que es 5 veces más fuerte que nuestra estrella. Se parece al Dr. Octopus de Spider-Man.

#China creates an artificial #Sun that is 5 times stronger than our #star . It seems alike Dr. Octopus from #Spiderman https://t.co/RdNriO44QP — Engel Fonseca 🌎 (@engelfonseca) January 5, 2022

¿No aprendieron nada de Chernóbil? ¿Fukushima? ¿Cuándo aprenderá la humanidad que no estamos destinados a manipular este tipo de fuerzas… Recuerdo esta trama en Spider-Man 2... Me doy cuenta de que es solo una película, pero esto no terminó bien para el Dr. Octopus…

Did they learn nothing from Chernobyl? Fukushima? When will mankind learn that we were not meant to tamper with these kinds of forces...



👀 I remember this plot from Spiderman 2...I realize it's just a movie but this didn't end well for Dr Octopus...https://t.co/c5MnKGPaHA — Namelesz7 (@Namelesz7) January 8, 2022

Estoy bastante seguro de que esta es la trama de Spider-Man 2 con Otto Octavius, ¿o me equivoco? De cualquier manera, estén atentos a los tipos con brazos robóticos en la espalda.

I'm pretty sure this is the plot to Spiderman 2 with Otto Octavius, or am I wrong? Either way, keep an eye out for dudes with robotic arms on their backs. https://t.co/Ay47aCLJTw — ELLIOTT ALWAYS (@elliott_always) January 3, 2022

Independientemente de que el video sea un engaño o no, realmente no lo entiendo, ¿China realmente está haciendo un sol artificial? Lo cual me recuerda a Spider-Man y al Dr. Octopus.

terlepas dari videonya yg hoax atau bukan aing kurang paham, tp china beneran lagi buat artificial sun.. yg buat gw jadi keinget spiderman dr octo???? wkwk https://t.co/Ml8Qc7wdPG — hi-ji pyeong  (@hijiril) January 11, 2022

