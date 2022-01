Ben Affleck dice que el cine será únicamente para superhéroes, secuelas y películas animadas

Ben Affleck lleva muchos años en la industria del entretenimiento y es un experto en el tema, sin embargo, los tiempos recientes le han obligado a chocar de frente con la nueva realidad y a descubrir que las cosas ya no son como antes. En entrevista con Entertainment Weekly, el actor de 49 años comparte su visión del futuro sobre lo que llegará para el mundo del cine y la televisión, asegurando que los proyectos originales no regresarán y que a todos nos esperan épocas repletas de superhéroes o material con propiedad intelectual custodiado por empresas de gran poder.

La pandemia de coronavirus inició a finales de 2019 y las cosas no han cambiado mucho. Aunque gran parte de la población se ha vacunado, este 2022 ya muestra más contagios y más camas de hospital repletas. La crisis de salud vino a cambiarlo todo, incluyendo las formas de consumir cine. El streaming ha ganado terreno y las películas relativamente pequeñas que llegan a salas de cine no tienen muchas oportunidades de triunfar en taquilla. Para Ben Affleck las cosas son muy claras y augura un mañana en el que la sagas, secuelas y animaciones será el pan de cada día en los grandes complejos dedicados al séptimo arte:

Si tuviera que apostar, un drama como Argo no se haría para cines ahora. Eso no fue hace tanto tiempo. Sería una serie de televisión. Creo que las películas en los cines se volverán más caras y organizadas en eventos. En su mayoría, serán para personas más jóvenes, y en su mayoría sobre: ‘Oye, estoy tan metido en el Universo Marvel, no puedo esperar a ver qué sucede después.’ Y habrá cuarenta películas al año en cines, probablemente todas formando parte de una propiedad intelectual, siendo animaciones o secuelas.

El gran impacto que le hizo a Ben Affleck abrir los ojos sobre el futuro es el fracaso de El Último Duelo - 86%, película en la que participó no sólo como actor, también como co-guionista y de la que se siente muy orgulloso. Pero las cosas no salieron bien para esta narración cinematográfica que plasma el último gran duelo medieval del que se tiene registro: en taquilla fue un desperdicio y algunos críticos se quejaron de su violencia explícita; pero todo fue muy diferente tras su lanzamiento en streaming:

The Last Duel realmente lo aseguró para mí. He tenido malas películas que no funcionaron y no me quejé. Sé por qué la gente no fue, porque no eran buenas. Pero me gustó lo que hicimos. Me gustó lo que teníamos que decir. Estoy muy orgulloso de ella. Así que estaba realmente confundido. Y luego, al ver que le fue bien en streaming, pensé: 'Bueno, ahí lo tienes. Ahí es donde está la audiencia'.

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% es un claro ejemplo de lo que el público quiere ver en pantalla grande. A pesar de la contingencia sanitaria, las salas de cine se llenaron de personas que anhelaron ser testigos del Spider-Verse, superando los US$ 1.5 mil millones en la taquilla global; mientras que otros lanzamiento de menor impacto ni siquiera tienen la oportunidad de destacar aunque llegue a cines. Las masas están confirmando que sólo les interesan los grandes eventos de relacionados con superhéroes o aquellos que incluyan a numerosas estrellas de la A-List en Hollywood. ¿Se acercan tiempos oscuros para el cine que realmente transmite poesía mediante las imágenes?

