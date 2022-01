Spider-Man: Sin Camino a Casa, Sing 2 y My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lideran la taquilla en México

No hace falta decir cuál es la película que sigue encabezando la taquilla mundial, eso está más que claro con todo y que aun no tiene su recaudación de China, uno de los países más importantes para el conteo final de grandes producciones como lo son las pertenecientes a Marvel Studios. Pero haciendo a un lado al Universo Cinematográfico de Marvel, también es importante prestar atención a las otras cintas que están generando cierto eco o que se han ganado un lugar particular tras su estreno.

Claro que los ingresos de producciones como Sing 2 ¡Ven y canta de nuevo! - 79% y My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes - 83% no se comparan ni se acercan a los de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, pero hay que reconocer lo que significa competir con una cinta de esa talla y con ese impacto. Ahora bien, la secuela de SING: ¡Ven y canta! - 73% no sólo trata de una película dirigida al público infantil, pues su apuesta por un musical protagonizado por animales que enfrentan sus propios temores, también resulta importante para el público mayor.

Por otro lado, conforme pasan los años el anime ha ido expandiendo a su audiencia. Después de tanto tiempo en donde contaba con un público bastante específico, el impacto en taquilla de estas producciones animadas japonesas ha incrementado poco a poco, sobre todo por aquel público que está dispuesto a encontrarse con contenido y narraciones distintas a las convencionales, sin olvidar que también diferentes propuestas de entretenimiento asiáticas han incrementado como parte del interés de muchos.

Ahora es momento de hablar sobre cómo se está manejando la taquilla mexicana en particular. De acuerdo al análisis semanal de Canacine, que abarca del 3 al 9 de enero. En el primer lugar, por supuesto, se encuentra la cinta protagonizada por Tom Holland bajo la dirección de Jon Watts, que a lo largo de la semana pasada recaudó $60.8 millones, con un acumulado de $1,454; además, recibió a 906.2 mil nuevos asistentes, sumando un total de 20.6 millones.

Con tres semanas de proyección, Sing 2 se mantiene en la segunda posición con $26.6 millones, un acumulado de $199.8, 423.3 mil nuevos asistentes y un total de 3.1 millones. Por su parte, My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes debuta con $19.4 millones y un acumulado de $19.5 millones tomando en cuenta proyecciones previas o preventas. Por otro lado, inició su camino con 240.5 mil espectadores y un total de 240.7 mil.

Durante su segunda semana de exhibición King's man: El Origen - 60% recibió $7.4 millones y un acumulado de $29.6 millones, 100.9 mil nuevos espectadores y un total de 417.3 mil. Cerrando el top 5 se encuentra Matrix Resurrecciones - 65% con $7.2 millones recién recibidos, sumando un total de $93.3 millones; sus salas de exhibición recibieron a 96.4 mil nuevos asistentes y un total de 1.2 millones.

Finalmente están dos cintas debutantes, Agentes 355 - 25% con $7 millones recibidos durante su fin de semana de estreno y 98.5 mil espectadores; y Pasajero 666 - 90% que obtuvo $5 millones de ingresos y 80.7 mil espectadores es total. Karem, la posesión - % llega a su segunda semana en cartelera con $3.6 millones, un acumulado de $13.2 millones, 59.9 mil nuevos espectadores y un total de 216.4 mil.