Turning Red: Trabajadores de Pixar están en shock y decepcionados por estreno de la película en Disney Plus

Turning Red es la siguiente película de Pixar, una producción completamente original que nada tiene que ver con las ideas de secuelas o reboots que en años previos invadieron al estudio. Pero las cosas no están saliendo del bien para ella. Hace algunos días se reportó a través de medios oficial que la cinta no se estrenará en cines y que The Walt Disney Company tomó la decisión de enviarla directamente a la plataforma de Disney Plus. Ahora, nueva información de Insider revela que el staff de Pixar se encuentra “en shock” y “profundamente decepcionado” por la situación.

No te pierdas: Bob Iger, anterior CEO de Disney, asegura que Pixar fue su mejor adquisición

Han sido tiempos difíciles para la industria de cine en Hollywood, todos lo sabemos. La pandemia de coronavirus ha hecho y deshecho con el negocio, modificando las reglas del juego y condenando a muchas producciones que debieron tener una mejor recepción en las salas de cine. Debido a la crisis de salud, la empresa del ratón ya había estrenado Soul - 97% en Disney Plus, uno de sus lanzamientos relativamente recientes que maravilló al mundo con su aventura, obteniendo numerosos reconocimientos a Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y muchos más.

Ya estamos en 2022 y la pandemia no se ha marchado del todo. En semanas recientes se ha observado un repunte en los casos de contagio, además, las camas en los hospitales vuelven a llenarse. Con esta situación en desarrollo, los altos señores de Disney no han tenido otra alternativa que enviar Turning Red a Disney Plus para un seguro lanzamiento desde casa. Insider compartió el testimonio de un miembro del staff de Pixar, quien habla sobre la frustración que siente el equipo ante el estado de las cosas.

Te invitamos a leer: El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo y WALL-E son añadidas al Registro Nacional de Cine

Es seguro decir que todos nos sentimos extremadamente decepcionados. Hasta hoy, todos pensábamos que Turning Red sería nuestro regreso a la pantalla grande, y todos en el estudio estaban muy emocionados de que fuera esta película en particular. Fue todo un golpe. Apesta, pero lo entiendo.

Otro integrante anónimo de Pixar también mencionó a Insider que sus compañeros están en shock y que es en verdad una pena que Turning Red no vaya a tener la oportunidad de brillar en las salas de cine. Lo único certero en medio de esta pandemia es que todo se ha vuelto impredecible, y que hasta The Batman podría correr el riesgo de perder su fecha de estreno programa; algunos ya están esperando en silencio el tenebroso anuncio de Warner Bros.

Encanto - 98% es la más reciente película animada de Disney. Aunque no pertenece a los estudios de Pixar, vale la pena destacar que su popularidad incrementó al momento de ser estrenada en Disney Plus, por lo que los números podrían ser muy buenos para Turning Red una vez que sea agregada al catálogo de la plataforma. La cinta es dirigida por Domee Shi y contará la historia de una niña de 13 años llamada Mei Lee, quien se convierte en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado y no puede controlarse. La fecha de estreno en cines estaba programada para el 11 de marzo pero ahora los fans esperan el lanzamiento en streaming. ¿Logrará ser un éxito para el estudio?

La otra siguiente película de Pixar es Lightyear, estreno del verano que nos presentará la historia de origen para el famoso guardián espacial, algo que ha llenado de curiosidad a los fans del héroe. Protagonizada por Chris Evans, llegará a salas de cine el 17 de junio. Esperamos que la fecha o su estreno en salas no sufra cambios por el camino.

También puede interesarte: RESEÑA | My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes | El mundo real a través del anime