Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en biopic dirigida por Luca Guadagnino

Apple TV tiene un interesante proyecto en puerta que sin duda llamará tu atención, pues está relacionado con una actriz considerada como una leyenda del cine clásico de Hollywood. Se trata de una película biográfica de la famosa intérprete británica Audrey Hepburn, dirigida por el cineasta nominado al Óscar Luca Guadagnino, y protagonizada por la también nominada al premio de la Academia, Rooney Mara, en el papel de esta legendaria actriz mejor conocida por cintas como: Diamantes para el Desayuno - 88% o Breakfast at Tifanny's, Roman Holiday - 98%, Sabrina - 65%, Funny Face y Mi Bella Dama - 96%.

Según información de Deadline, Mara también está produciendo este largometraje biográfico, y representa su tercer título como productora después del documental The End of Medicine y el thriller dramático, The Truth About Emanuel. Luca Guadagnino, director de esta próxima biopic de Audrey, fue nominado al Óscar por su trabajo en Llámame Por Tu Nombre - 97% en 2018. A pesar de que Guadagnino no se llevó la estatuilla, la película si ganó un premio de la Academia a Mejor Guión Adaptado escrito por James Ivory , además esta cinta lanzó al estrellato a Timothée Chalamet, quien también obtuvo una nominación a Mejor Actor.

Rooney Mara es una actriz estadounidense de 36 años la cual comenzó su carrera artística en televisión y películas independientes, y obtuvo un mayor reconocimiento por un papel secundario en el drama biográfico de David Fincher, Red Social - 96%. Mara dio un salto a la fama cuando interpretó a Lisbeth Salander en La Chica del Dragón Tatuado - 86%, interpretación por la cual fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Actriz. Su trayectoria continuó avanzando con papeles protagónicos en filmes como Efectos Secundarios - 83%, Ella - 95% y Carol - 94%, que fueron éxitos comerciales y obtuvieron críticas positivas. Por este último, ganó el premio del Festival de Cine de Cannes a la Mejor Actriz y recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto.

Entre las actuaciones más recientes de Rooney se encuentra su participación en Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas - 70%, dirigida por Guillermo del Toro. Es un filme de suspenso psicológico neo-noir que cuenta con un guión escrito por el mismo del Toro en colaboración con Kim Morgan y está basado en la novela homónima de 1946 de William Lindsay Gresham. Además de tener a Mara, el reparto de la cinta incluye otros actores de renombre, tales como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn.

Mara es ahora una aclamada actriz cuyo trabajo es reconocido en todo el mundo. Además de dedicarse a su carrera artística, es conocida por su trabajo para la caridad como supervisora de la Fundación Uweza, que apoya programas de empoderamiento para niños y familias en el barrio pobre de Kibera en Nairobi. También es la fundadora de la línea de ropa vegana Hiraeth Collective. Además, Mara está en una relación con el actor Joaquin Phoenix (Ella, Guasón - 91%, C'mon C'mon - 100%, Sueños de Libertad - 91%) con quien tiene un hijo.

En cuanto al proyecto biográfico de Audrey, no se sabe cuando comenzará a filmarse y menos se tiene una fecha de estreno. De cualquier manera, se espera que la cinta le brinde un digno homenaje a esta gran figura del cine y no decepcione a los fanáticos de Mara ni a los de Hepburn.

