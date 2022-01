El Libro de Boba Fett: Temuera Morrison dice que el final de temporada viene con una gran sorpresa para los fans de Star Wars

Como ya vimos en The Mandalorian - 90% hace algún tiempo, a Disney le gusta terminar sus temporadas con la aparición de algún personaje sorpresa que deje a todo el público boquiabierto y con ganas de ver más. En esta ocasión, parece que la historia se volverá a repetir para el final de temporada de El libro de Boba Fett - 63%, pues tal y como lo menciona el intérprete de Boba Fett, Temuera Morrison, en una entrevista reciente, es posible que la serie se esté preparando para terminar con algo que vuelva dejar a los fanáticos atónitos.

The Book of Boba Fett llegó el pasado 29 de diciembre a Disney Plus, es protagonizada por Morrison como Boba Fett junto a Ming-Na Wen, actriz que interpreta a la asesina y mercenaria, Fennec Shand. En una entrevista para The Hollywood Reporter, Morrison compartió que el séptimo y último episodio del programa revelaría una gran sorpresa. Desafortunadamente esto fue lo único que se sabe y no existen más detalles del tema, pues Wen impidió que su coprotagonista revelara demasiado sobre este capítulo 7 antes de su estreno el próximo 9 de febrero en la plataforma. Estas fueron las palabras del actor:

Sí, lleno de sorpresas. La serie Book of Boba estará 'llena de sorpresas'. Sí, tenemos algunas cosas buenas por venir. Ooh, espera hasta el episodio siete, ¡wow!

Este spin-off de The Mandalorian, sobre Fett y Shand luchando por el control del imperio criminal de Jabba the Hutt en Tatooine, ya se posicionó como el estreno favorito de los fanáticos, incluso cantó victoria sobre la más reciente serie de Marvel, Hawkeye - 87%, ya que durante sus primeros cinco días en Disney Plus, arrasó con las cifras de audiencia, superando el alcance del popular show protagonizado por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld.

Además, ya circulan rumores del regreso de un ícono de Star Wars para este capítulo conclusivo, pero los protagonistas de El Libro de Boba Fett sólo han podido advertir que algo grande se acerca y nada más, insinuando lo que aún está por venir en las próximas semanas. En la entrevista continuaron hablando del tema, reafirmando que todo es sorpresa y que tendremos que esperar. Morrison expresó:

Oh, sí. Traen bastantes, diversos personajes. Y sí, nuestra audiencia va a recibir algunas sorpresas maravillosas y, si tengo suerte, no me robarán el show (risas).

El Libro de Boba Fett sigue la historia del icónico cazarrecompensas, a quien también vimos en la segunda temporada de The Mandalorian. Tras haber recuperado su armadura, Boba Fett ha regresado a Tatooine y planea apoderarse del inframundo, llenando el vacío dejado por Jabba the Hutt. En su travesía, se le une la asesina Fennec Shand, quien apareció también en el Mandaloriano, pero a diferencia de su corta participación en aquella serie, Shand tiene un papel más importante ahora protagonizando el programa junto a Boba Fett.

Hace poco, Ming-Na Wen habló sobre el regreso de su personaje, Fennec Shand, en esta nueva serie de Star Wars en una entrevista para ComicBook.com. En la conversación se le preguntó a la intérprete de la asesina si ella sabía que volvería después de aquel episodio de la primera temporada de The Mandalorian, en su respuesta negó estar enterada de su retorno y dio algunas razones por las cuales probablemente fue llamada para volver a usar el traje y el casco. La actriz dijo lo siguiente:

Oh, Dios, no, no, no. Quiero decir, el factor determinante podría haber sido varias cosas, ya sabes, una, me veía realmente genial con el atuendo [risas]. Realmente quería hacerlo, porque conocía tanto este mundo que cuando me presentaron al personaje e investigué mucho, me inspiré en su nombre, ya sabes, trabajé en el peinado con María, luego hice clic con Dave [Filoni] cuando estaba dirigiendo y llegamos a conocernos mejor.

